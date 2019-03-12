B Луцьку невідомі прикріпили фалоімітатор до патрульної машини і зняли це на відео

У понеділок, 11 березня, поліція затримала 5 осіб, які причепили на автомобіль патрульної поліції фаллоімітатор і знімали процес на відео в Луцьку.

При цьому деякі з них фіксували реакції людей на відео.

Повідомлення про хуліганські дії надходили на службу “102” кілька разів. “Через деякий час хуліганські дії відбулися на очах патрульних, а саме, чоловіки вирішили “пожартувати” і зі службовим автомобілем”, – йдеться в повідомленні.

Потім один з інспекторів затримав чоловіка, прилепившего виріб на автомобіль, після чого були затримані четверо його спільників. Як з’ясували правоохоронці, головний порушник – 21-річний місцевий житель, який вже мав проблеми з законом. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність за хуліганські дії (відкрито провадження за ст. 296) Кримінального кодексу.

З іншими молодими людьми, серед яких були і неповнолітні, проведена посилена профілактична бесіда, окремо поговорили з батьками. Крім того, їм порекомендували пройти огляд у лікарів-фахівців відповідного профілю, щоб вони в майбутньому уникли різних відхилень.