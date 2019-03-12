У ЦВК розповіли, скільки міжнародних спостерігачів зареєстрували на президентські вибори

Центральна виборча комісія зареєструвала у вівторок 217 офіційних спостерігачів на виборах президента України 31 березня, загальна кількість іноземних спостерігачів склала 635 чоловік.

“Розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 217 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: 29 – від Світового конгресу українців, 186 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ЕNЕМО), 1 – від Федеративної Республіки Німеччина, 1 – від міжнародного Республіканського Інституту”, – йдеться в повідомленні.

Таким чином, станом на 12 березня ЦВК зареєструвала 635 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

Крім того, Центрвиборчком сформував 101 дільничної комісії у закордонному виборчому окрузі.

“В закордонному виборчому окрузі на виборах президента налічується 101 виборчу дільницю, які розташовані в посольствах та консульствах України за кордоном. Найбільше їх у ФРН – 5, за 4 – у США, Польщі, Італії, 3 ділянки – в Канаді, Іспанії та Туреччині”, – йдеться в повідомленні.