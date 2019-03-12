B Україні хочуть обмежити мобільний зв’язок під час воєнного стану

Кабмін попросив депутатів наділити військові адміністрації та місцеві влади можливістю обмежувати використання мобільних телефонів та інших видів радіотехніки для областей, в яких встановлені правові режими воєнного або надзвичайного стану.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що ніякого впливу на громадян та суб’єктів господарювання закон не матиме, оскільки сам він не встановлює жодних обмежень. Втім, чиновники лукавлять, оскільки проект наділяє відповідними повноваженнями органи влади, виписані в статті 8 закону “Про правовий режим воєнного стану”. Серед таких, наприклад, тимчасово створені військові адміністрації.

Однак у законопроекті не вказуються межі можливих обмежувальних заходів. При цьому встановлюватися вони зможуть щодо будь-яких пристроїв, що випромінюють радіосигнал – від мобільних телефонів, Wi-Fi роутерів, рацій і навіть телевізійних передавачів. Аналогічні заходи, якщо депутати приймуть пропозицію, чиновники зможуть застосовувати і в разі введення надзвичайного стану.

Видання зазначає, що подібна ініціатива пропонувалася Міноборони ще на початку року. Проте в Мін’юсті заперечили через надто туманне формулювання в “питаннях оборони”. Підсумковий варіант проекту був підготовлений чиновниками під час засідання уряду 27 лютого.