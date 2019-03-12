Парламент Британії відхилив угоду Мей по Brexit

Напередодні голосування представники Демократичної юніоністської партії Північної Ірландії відмовилися підтримати угоду.

Євроскептики-консерватори з групи European Research Group провели свою юридичну експертизу документа і також залишилися незадоволені.

Головний радник уряду з правових питань Джеффрі Кокс заявив, що в разі ухвалення угоди «юридичний ризик залишається незмінним».

Зазначимо, що залишилося всього 17 днів до дати офіційного виходу Британії з Євросоюзу, однак у Лондона і Брюсселя досі немає чітко обумовлених умов угоди.

Вихід Великобританії з ЄС призначено на 29 березня 2019 року. Його визначив референдум у червні 2016 року, на якому 51,89% британців підтримали вихід країни зі складу ЄС, щоб повернути собі контроль над своїми засобами, законами, кордонами і внутрішнім ринком.