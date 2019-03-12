«Шах і мат від російського світу»: жителі Донецька в паніці через відсутність продуктів харчування

Рівень життя на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, завдяки режиму диктатора Путіна, доводить місцевих жителів до істеричного стану.

Зокрема, мова йде про те, в Донецьку, який тимчасово перебуває під контролем російських найманців, реально спорожнів найбільший супермаркет «Амстор».

Як пише «Тимчасовий Донецьк» в «Твіттер», на полицях взагалі немає продуктів харчування, відповідно, в магазині немає жодного покупця.



У повідомленні, оприлюдненому в соцмережі, йдеться: «В «Амсторі» найширший вибір товарів. Очі реально розбігаються від разнообращия! В достатку переважно яйця, сухарі, а також оцет. Із-за напливу покупців вчора працювали одночасно дві каси. Шах і мат, укропы».

На оприлюднених знімках дійсно можна побачити, що деякі з вітрин закриті зовсім. Не працюють також і холодильники, які знаходяться в торгових залах.