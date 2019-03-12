США закривають офіси служби громадянства та імміграції

Агентство буде закривати свої міжнародні відділення на місцях в найближчі місяці.

Адміністрація президента Дональда Трампа готується закрити всі міжнародні офіси служби громадянства та імміграції США в 21 країні, що може уповільнити процес обробки сімейних візових заяв, зарубіжного усиновлення та звернень про громадянство з боку військових.

В електронному листі співробітникам він сказав, що працює над передачею обов’язків співробітників відомств до їх колегам по всьому світу – у внутрішніх офісах, посольствах і консульствах, Державного департаменту.

Сиссна зазначив, що якщо Держдепартамент погодиться, агентство буде закривати свої міжнародні відділення на місцях в найближчі місяці “з метою максимізації кінцевих ресурсів агентства”.

“Я вважаю, що таким чином ми краще використовуємо наші кошти для вирішення проблем в Сполучених Штатах, одночасно використовуючи існуючі ресурси Державного департаменту у посаді”, – написав він.

Як зазначає видання, цей крок покликаний тим, що адміністрація Трампа наполягає на посилення імміграційного контролю в країні і на переході від імміграції на основі возз’єднання сім’ї до імміграції на основі заслуг. Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки кажуть, що це частина загальних зусиль, спрямованих на оптимізацію імміграційних операцій США.

Штат служби громадянства та імміграції США нараховує близько 240 чоловік в США та інших країнах світу.