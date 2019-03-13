З’явилося відео пожежі, який вирував у національному природному парку під Одесою

У вівторок, 12 березня, силами Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу у Нижньодністровському національному природному парку на загальній площі 300 га в Одеській області.

Відзначається, що загорілася суха трава, очерет, а також три будівлі на території кооперативу “Маяк”: лазня, господарська будівля та двоповерховий житловий будинок. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу у будівлі на площі 60 кв. м.

Повідомляється, що з-за поривів вітру вогонь розповсюдився на водно-болотну рослинність Нижньодністровського національного природного парку окремими осередками. Пожежні відзначили, що ліквідація загоряння ускладнювалася відсутністю під’їздів до осередків вогню.

Для гасіння пожежі було залучено три одиниці пожежної техніки та 14 чоловік особового складу. Інформації про постраждалих поки немає.