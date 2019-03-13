Поліція затримала винуватця смертельного ДТП в Києві, який втік з лікарні

За клопотанням прокуратури міста Києва водієві Daewoo Nexia, який після скоєння смертельної ДТП втік з лікарні, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб.

В результаті ДТП пасажир вказаного автомобіля від отриманих травм загинув на місці. Водія Daewoo Nexia госпіталізували в лікарню. Однак після отримання первинної медичної допомоги чоловік, залишивши слідчого і лікарів, самовільно покинув медичний заклад.

Того ж дня правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження водія і затримати його.

Зараз чоловікові оголошено підозру у ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Також встановлено, що вказаний водій раніше притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.