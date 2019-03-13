На Херсонщині зі стріляниною затримали банду крадіїв

У місті Олешки Херсонської області у вівторок, 12 березня, під час спецоперації затримали учасників злочинної групи, які протягом півроку скоювали крадіжки з квартир по Черкаській області.

В цілях конспірації зловмисники постійно змінювали автомобілі, на яких пересувалися по території України для скоєння злочинів. В Херсонську область приїжджали на автомобілі Mazda 6 і вчинили ряд крадіжок. Зараз вони перевіряються на причетність до 15 крадіжок.

За даними поліції, під час затримання ніхто не постраждав, однак, за словами очевидців, спецоперація супроводжувалася пострілами і опором.

Під час затримання у зловмисників вилучено відмички різних видів, безліч ключів для домофонів, рукавички та інші докази їх злочинної діяльності. Зараз на місці продовжують працювати співробітники поліції, проводяться слідчі дії. Відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років).