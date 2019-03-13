У Раді Європи просять відкласти розгляд мовного закону

У Раді Європи закликали українських депутатів не голосувати за мовний закон у передвиборчий період. Комісар з прав людини Дуня Міятович пропонує розглянути закон після виборів.



За її словами, під час обговорення будь-якого нового закону, або процесу реформування політики щодо використання мов, держави-члени Ради Європи зобов’язані ретельно збалансувати легітимну мету підтримки державної мови і обов’язок захищати і підтримувати використання мов меншин, а також зберігати культурну різноманітність.

Комісар з прав людини вважає, що різні мовні групи повинні бути ефективно залучені в процес розробки таких законів. Їх погляди мають бути належним чином враховані.

Дуня Міятович розповіла, що на тлі виборів подібні дискусії часто набувають поляризований відтінок і не сприяють прийняття збалансованих рішень.

«Я закликаю український парламент перенести прийняття цього важливого законодавства на післявиборчий період», — Дуня Міятович.