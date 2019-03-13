Пожежа в таборі «Вікторія»: експерти знайшли грубі порушення при будівництві дерев’яного корпусу

Висновок незалежних міжнародних експертів вказує на те, що в одеському таборі «Вікторія», де восени 2017 у пожежі загинули троє дітей, були грубі порушення при будівництві дерев’яного корпусу, саме тому вогонь дуже швидко поширився на весь будинок.

Зазначається, що висновок незалежних експертів, який на прохання батька однієї із загиблих дівчаток Олексія Мазура призначив суд, що налічує понад 300 сторінок.

Повідомляється, що група фахівців, до якої, зокрема, входять двоє іноземців, вказала на грубі порушення при будівництві дерев’яного корпусу, саме тому вогонь дуже швидко поширився на весь будинок, а ймовірною причиною пожежі назвали кип’ятильник.

«Експерти перевірили всі можливі версії пожежі — загоряння від недопалка, несправні або мережі замикання через підключення електроприладів. Зокрема, досліджували знайдені на згарищі кип’ятильники і провели декілька експериментів з аналогічними новими приладами, купленими спеціально для експертизи «, — йдеться у публікації.

За даними видання, експерти встановили, що саме залишений увімкненим кип’ятильник в кімнаті виховательки, імовірно, став причиною займання.

«Результати проведених досліджень… дозволяють зробити висновок про сліди понаднормового перегріву, характерні для тривалої роботи кип’ятильника без води», — йдеться у висновку.

Дослідивши всі інші причини займання, експерти відкинули їх.

Крім того повідомляється, що вихователька Тетяна Єгорова, в кімнаті якої нібито і був кип’ятильник, з часу пожежі з журналістами не спілкується, і за даними видання, жінка не в Україні, а її чоловік стверджує, що табір могли підпалити.

Зазначається, що експертиза встановила, що паливно-мастильних речовин не знайдено.

Повідомляється, що оновлений табір «Вікторія» помпезно презентували влітку 2017 року, але, за даними журналістів, в нових будинках без дозвільних документів вже рік відпочивали діти, а сам табір ввели в експлуатацію за один день невдовзі перед візитом президента в Одеську область.

«Оновлювали «Вікторію» з ініціативи міського голови Одеси Геннадія Труханова. Під час інтерв’ю журналістам він запевняв, що табір був зразковим. А будинки будували у відповідності з усіма стандартами. Однак незалежні експерти, дослідивши дозвільну документацію і якість будівництва, знайшли грубі порушення», — йдеться у публікації.

Зазначається, що фахівці підтвердили, що проект реконструкції табору не відповідав навіть елементарним будівельним нормам.

У виданні додали, що за українським законодавством, такі корпуси можуть бути виключно одноповерховими і саме ця помилка проектувальників також стала однією з причин, чому дітей не встигли вивести з палаючого корпусу.

«І, як показали трагічні підсумки цієї пожежі, всі жертви були на другому поверсі. Тому що їх не повідомили вчасно. І, самі розумієте, евакуюватися з іншого і з першого поверху — це різні речі», — пояснив експерт з пожежної безпеки Анатолій Рожков, ознайомившись з проектом будівництва корпусів «Вікторії».

Також повідомляється, що приватна будівельна компанія, яка зводила нові корпуси, використовувала заборонені будівельні матеріали.

Зокрема, експерти встановили, що перегородки в дерев’яних будинках — з сильно горючих матеріалів, замість негорючого гіпсокартону.

Експерти також з’ясували, що вогонь розповсюдився мало не миттєвого, оскільки були заповнені проміжки між стінами і перегородками.

«Гарячі гази, які піднімалися під час процесу горіння, вільно просувалися на значні дистанції. Отже, вогонь отримував набагато більше повітря», — йдеться у висновку.

Згідно норм при будівництві корпусів деревину повинні були обробити спеціальною речовиною, яке б могло поширення вогню.

Відзначається, що на це будівельники витратили понад мільйон бюджетних гривень, однак дослідження міжнародних експертів показали, що речовина завдали лише тонким шаром, а місцями на зрубах вона взагалі відсутня.

Крім того у висновку експертів йдеться, що евакуаційні виходи з другого поверху взагалі не відповідали жодним нормам і також були побудовані з горючих матеріалів.

Батько одного із загиблих дівчаток Олексій Мазур каже, що розчарований роботою правоохоронців і побоюється, що слідство просто проігнорує результати незалежної експертизи, але все одно чекає реакції від поліції.

«Я хочу, щоб правоохоронні органи дорозслідували трагедії і винесли нові підозри. Особам, причетним дійсно. Особам, які не залишили шансів на порятунок дітям під час цього нещасного випадку своїми прямими діями при будівництві та протипожежної обробки, і всіх розрахунках», — сказав він.

У виданні додали, що зараз всі посадові особи одеської міськради, яких після трагедії усунули, повернулися на роботу. Ні до тих, хто реконструював «Вікторію», ні до тих, хто виводив кошти з проекту, ні до тих, хто брав табір в експлуатацію у офіційного слідства претензій немає.

Адвокат потерпілих Оксана Муравська в коментарі Слидству.Інфо повідомила про намір ще раз звернутися в правоохоронні органи.

«Готуємо заяви про вчинення злочину конкретними посадовими особами і будемо вимагати притягнути їх до кримінальної відповідальності», — сказала вона.

Нагадуємо:

У ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі згоріла двоповерхова дерев’яна споруда. В результаті загинули троє дітей. Також у лікарню доставлені двоє неповнолітніх. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правової кваліфікації ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору «Вікторія».

Пізніше суд продовжив до 12 грудня строк арешту Саркісяна з альтернативою внесення застави в обсязі 128 тисяч гривень.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору «Вікторія».

Пізніше прокуратура Одеської області направила до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно директора табору «Вікторія» Петроса Саркісяна.

У квітні 2018 року виховательку «Вікторії» Наталію Цокур (Янчук) засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки.

У липні під час проведення незалежної експертизи у таборі «Вікторія», де у вересні 2017 через пожежі загинули троє дітей, фахівці знайшли залишки кісток.