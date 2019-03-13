Саакашвілі: Порошенко збирався обміняти Крим на членство в Євросоюзі

У березні 2014 року, коли Росія анексувала Крим, президент України Петро Порошенко розраховував відмовитися від претензій України на півострів і отримати за це членство в НАТО і Євросоюзі.

Про це екс-президент Грузії і губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі розповів в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордон. Запис інтерв’ю велося тільки російською мовою: жодних спроб перейти на українську або грузинська.

«Ось коли це відбувалося (анексія, — ред.), у мене була розмова з Порошенком, — розповів Саакашвілі Гордону. І він мені сказав: знаєш, Мишко, ти ж звикся з ідеєю, що Південна Осетія і Абхазія ніколи не повернуться в Грузію, точно так само ми повинні звикнути, що Криму в України не буде, але зате ми змінимо це на членство в Євросоюзі і НАТО».

Як розповідає екс-президент Грузії, він був обурений словами Порошенка,і що він не звикся з втратою Абхазії і Південної Осетії.

-«Я йому сказав: Петро, Петро… Я тоді його ще Петром називав. Він ще не вимагав щоб його на «ви» називали, він ще не був президентом (вибори президента України в 2014 році відбулися через два місяці — у травні, — ред.), — пригадав Саакашвілі. — По-перше, хто тобі сказав, що я звикся з тим, що Абхазія і Південна Осетія не стануть частиною Грузії? Ми без них Грузію собі не уявляємо, ми будемо за це боротися».

За словами Саакашвілі, він тоді казав, якщо Україна буде боротися за Крим, в Євросоюз і НАТО будуть причини прийняти Україну.

«По-друге, хто тобі сказав, що якщо ви нічого не зробите з «віджиму» Криму, то вас приймуть в Євросоюз і НАТО? — продовжував Саакашвілі.- Більш того, це буде причиною вас не прийняти! Тому що у вас з’являються територіальні конфлікти. І третє, хто тобі сказав, що на Криму все зупиниться, що це не перекинеться на Донбас? — запитав екс-президент Грузії. — Тоді він (Порошенко — ред.) сказав: ні, у Донбасі зовсім інша ситуація, там у нас дуже сильні позиції… А ще з приводу Криму він сказав, що ну от татари тоді там будуть діяти. Я кажу: якісь татари? Чи там буде діяти українську державу, або у вас Крим заберуть!»

Український журналіст Гордон все це час, слухаючи Саакашвілі, лише мовчки кивав.

«Потім, через два дні, він (Порошенко — ред.) туди (в Крим, — ред.) поїхав. Але вже було пізно, — продовжив Саакашвілі. — І це не дуже гарна поїздка була. Треба віддати йому належне — він не злякався їхати. Але ось вихідні позиції у нього були такі, що ось — яка різниця, Крим все одно піде. І більше того, у більшості української еліти протягом там мінімум 10-15 років, я багато разів чув — що Крим все одно піде, Крим все одно не буде наш».