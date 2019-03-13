Нардеп і покровитель в. о. луганського губернатора Філя Сергій Шахов агітує голосувати за соратника Януковича Вілкула

Нардеп, член партії «Наш край» Сергій Шахов під час зустрічі в Луганській області заявив про те, що має намір голосувати за кандидата в Президенти від «Оппоблока» Олександра Вілкула.

«Народний депутат і член підконтрольної Адміністрації президента партії «Наш край» Сергій Шахов нещодавно вітав жінок з 8 березня в Луганській області. І в ході святкового заходу агітував за кандидата в президенти від Оппоблока Олександра Вілкула. Складно сказати, що це було. То в АП з якоїсь домовленості з Ахметовим негласно підіграють Вілкулу. Чи це самодіяльність Шахова, який вирішив скористатися розколом в Оппоблоке і швидко прилаштуватися до Вілкулу», — пише Казанський.