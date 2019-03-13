Лікарі розповіли, які продукти особливо корисно їсти навесні

Експерти назвали продукти, які корисно вживати навесні.

Дуже важливо скласти правильний раціон, передає видання Новини Ю. Для поповнення вітаміну А їсти такі продукти, як печінка, овочі та фрукти червоного кольору.

Вітамін В1 має кисломолочні продукти, злаки, а також горох. Для того, щоб забезпечувати свій організм В2 їжте більше кисломолочних продуктів, а також м’ясо, гречка та боби.

Вітамін С містить настій шипшини і смородині, а також зелені цибулі.

Нагадаємо, американські вчені заявили, що найпоширенішим ознакою дефіциту вітаміну D в організмі людини є його пригнічений психоемоційний стан.

Цілком можливо, що той, кого всі вважають песимістом, просто недоотримує потрібний йому вітамін.

Спостереження вчених за літніми пацієнтами показало, що в організмі людей, які часто перебували у пригніченому стані, рівень вітаміну D в середньому був знижений на 15%.

Багато хто знає, що за добробут та дефіцит цього вітаміну в організмі відповідає сонячне світло. Якщо його не вистачає, концентрація організму знижується. Це сприяє змінам у психоемоційному стані: у людини псується настрій, втрачається здатність радіти життю, він стає скупий на вираження почуттів, сильних позитивних емоцій практично не висловлює.

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Суспільство

Вчені рекомендують уважніше придивлятися до близьких. Тривалий пригнічене настрій у них може бути сигналом про дефіцит вітаміну D. В таких обставинах має сенс зробити аналіз і з’ясувати, який зміст вітаміну в організмі. У важких випадках у людей виникає глибокий стрес і депресія, наслідки яких можуть виявитися цілком драматичними.

Нагадаємо, якщо ви себе погано почуваєте після тих або інших продуктів, то напевно виявите закономірності які страви і продукти позначаються на вашому настрої.

У зв’язку з цим дієтолог розповідає, які продукти годяться для «дієти генія».

Поліпшити пам’ять і рівень концентрації допомагає авокадо, яке багате вітамінами С і Ст.

Для роботи мозку допомагає буряк. Вона зменшує запальні процеси, нітрати підсилюють приплив крові до мозку, що сприяє легше пережити стресові ситуації.

Для боротьби з прокрастинацією допомагає брокколі. Він є одним з кращих продуктів для зміцнення мозку. Якщо ви спостерігаєте втрату концентрації, вам знадобиться одна або дві дози цього овоча кожен день.

Для того, щоб бути пильним, швидко реагувати на події і бути уважним до деталей, потрібно гарненько змушувати свій мозок працювати. Куркума допоможе вам це зробити швидко і безболісно.

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