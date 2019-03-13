Маск визнав внесок України в дослідженні космосу: «Зіграла головну роль»

Илоном Маском був визнаний внесок України в розвиток космічної промисловості.

Спочатку Маск зробив комплімент російської ракетобудівної галузі на прикладі їх нової ракети Ангара, передає Znaj.ua.

Один з коментаторів зазначив, що більша частина їх промисловості СРСР, а багато в чому внесок в розвиток технологій має Україна.

Нагадаємо, плюшева Земля Ілона Маска вирушила в космос.

Подорож з Землі на Міжнародну космічну станцію вчинила плюшева іграшка Маска.

Іграшка відправилася в шлях на безпілотному американському кораблі Dragon-2 і з канадським астронавтом Давидом Сен-Жаком вирушила на пілотований космічний корабель «Союз МС-11».

На Dragon-2 компанію плюшевою Землі склала героїня культового фільму «Чужий» лейтенант Елен Ріплі, вірніше манекен відомого на весь світ персонажа.

У іграшки була важлива місія. Вона представляла з себе «високотехнологічний індикатор невагомості». Фотографіями незвичайної речі в космосі поділився Сен-Жак, опублікувавши їх на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Напомнис, що космічний корабель Crew Dragon, розроблений компанією SpaceX Ілона Маска, успішно виведений на орбіту. Особливість апарату в тому, що його конструкція призначена для доставки астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Це перший політ новітньої розробки SpaceX. На борту Crew Dragon знаходиться манекен у костюмі «Елен Ріплі», а також додаткові 181 кілограм апаратури, які відповідають вазі всього екіпажу. Космоліт оснащений найдосконалішою системою порятунку екіпажу на будь-якій точці запуску або в разі нештатної ситуації.

Глава приватної американської компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що під час останнього вогневого випробування їх метаново-кисневий двигун Raptor розвинув тягу вище тієї, на яку розраховують творці нової надважкої ракети для міжпланетних польотів.

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Суспільство

Судячи з усього, колонізація Марса може відбутися раніше запланованого часу, якщо саме двигун був головною проблемою затії Маска. Однак, сам Маск додав, що це ще не межа можливостей його нового двигуна для космічного корабля.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск більше не буде очолювати раду директорів компанії Tesla, а також повинен буде виплатити багатомільйонний штраф. До такого рішення прийшли бізнесмен і Комісія з цінних паперів і бірж США в рамках врегулювання справи про звинувачення Маска в шахрайстві.

Нагадаємо, що в Tesla щось задумали: Ілона Маск скуповує виробників.

Раніше Hyser повідомив, що Ілон Маск показав живцем ракету для подорожей в космос.

Також Hyser писав, що Ілон Маск показав, як працює двигун ракети, яка повезе людей на Марс.