Nokia випустить «дірявий» смартфон: стали відомі деталі

Як повідомляє достовірне джерело, Nokia 6.2 дебютує цієї весни.

Про конкретну дату анонса говорити поки рано. Про це пише «gagadget».

На початку цього року з’явилася інформація, що HMD Global готує смартфон Nokia 6.2 з отвором в дисплеї для фронтальної камери. Новинку планували показати на MWC 2019, але вирішили відкласти дебют і приділити більше часу флагмана Nokia 9 PureView.

Вже відомо не мало інформації про новому смартфоні. Нагадаємо, згідно джерел, головною особливістю пристрою стане 6.2-дюймовий Full HD дисплей з отвором для фронтальної камери, як у Galaxy S10, Huawei Nova 4, Honor V20 і Galaxy A8s.

За роботу Nokia 6.2 буде відповідати восьмиядерний процесор Snapdragon 636 в парі з 4/6 ГБ ОЗУ. Новинці також приписують подвійну основну камеру на 16 Мп з оптикою Carl Zeiss і технологію 3D-звучання OZO Audio. Інформації про акумуляторі немає. Відомо лише, що він буде заряджатися через USB-порт-C.

25 лютого, крім фотофлагмана Nokia 9 PureView, компанія HMD Global представила в рамках виставки MWC 2019 ще чотири смартфона під брендом Nokia. Йдеться про Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 1 Plus і Nokia 210.

Також компанія повертає до життя кнопкові телефони. Пошуковий гігант оголосив про активне співробітництво з KaiOS Technologies. По суті, компанія створила ОС KaiOS, яку позиціонують як сучасну ОС для кнопкових телефонів.

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Технології

Фахівці компанії Statista назвали смартфони з самим небезпечним випромінюванням. У самій верхівці рейтингу утвердилися такі смартфони, як Xiaomi, OnePlus, Sony, HTC, Apple і Google. Також фахівці склали список найбільш безпечних смартфонів з найнижчим рівнем випромінювання. Самим безпечним смартфоном серед інших опинився Samsung Galaxy Note8.

Нагадаємо, що Apple потрапила у великий скандал з-за нового iPhone.

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