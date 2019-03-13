Експерти дали свіжий прогноз курсу долара: чого чекати найближчим часом

Експерти дають приємний валютний прогноз для гривні найближчим часом

В останні тижні гривня стабільно зміцнюється. Згідно з даними фінансових аналітиків, своєї нижньої точки курс долара в Україні може досягти вже на цьому тижні – 15 березня. Про це повідомляє «Главред».

При цьому нової психологічної відміткою названий рівень у 26,0-26,2 грн/$.

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Напередодні свят українці обвалили курс валюти, продавши свої валютні заощадження, щоб купити подарунки на 8 березня і т. д. В цей період бізнес вклався в гривневі облігації внутрішньої держпозики. Таким чином, Мінфін продав цінних паперів майже на 5,7 млрд грн.

Курс міжбанку також обвалили експортери. Переживаючи, що курс долара буде далі опускатися вниз, вони необачно вирішили позбутися не тільки від обов’язкової частини валютної виручки, проте було продано більше, ніж зазвичай – тим самим курс обвалився ще сильніше.

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На цьому тижні курс долара буде опускатися за рахунок накопиченого пропозиції з-за неробочої п’ятниці (завдяки додатковому вихідному на 8 Березня). Більш того, підходить час для обов’язкових податкових виплат. Все це йде на користь гривні.

Єдине, що може бути не на руку гривні – підвищення попиту на долар, що подешевшав з боку населення.

В цілому, поки приреченим діапазоном для курсу гривні до долара в готівкових обмінниках називають 26,30-26,60 грн/$.

Також у Нацбанку пояснили, чому гривня зміцнилася по відношенню до долара.

По-перше, це позитивна ситуація на зовнішніх ринках для українських експортерів — аграріїв і металургів.

По-друге, ринок долучився до гнучкого курсоутворення і поступово зникає сезонність. Коли раніше працювало звичне очікування зростання курсу восени, яке зазвичай інформаційно підігрівалося.

З-за цього літа люди почали скуповувати валюту, в результаті чого восени зростав курс. Таким же чином працював і бізнес під уникнення втрат при закупівлі імпорту. Тепер ні у людей, ні у бізнесу немає панічного ажіотажу. Бізнес і населення починають вважати, що вигідніше тримати на депозиті у гривні під 15% або купувати валюту. Тим самим вона в кращому випадку буде лежати в банку під 1-2% річних.

Нагадаємо, курс валют в Україні раптово виріс.

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