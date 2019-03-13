Українських водіїв чекають космічні штрафи: за що каратимуть

У Верховній Раді був зареєстрований законопроект, яким пропонується збільшити в країні штрафи за порушення правил користування ременями безпеки та шоломами.

Про це повідомила прес-служба парламенту, пише focus.

Замість запланованих раніше 51 гривні, автори законопроекту пропонують підвищити штраф до 510 гривень, тобто в 10 разів. Тим самим вони вважають, що підвищать безпеку і знизять травматизм на дорогах України.

У документі також підкреслюється, що рівень використання українцями ременів безпеки є одним з найнижчих в Європі.

«Тільки 23% водіїв, що користуються ременями безпеки, згідно з даними дослідження кампанії «За безпечні дороги», проведеного в 2018 році. Наприклад, у Франції 99% водіїв постійно використовують ремені безпеки, Чехії — 97%, Словенії — 93%, Польщі — 83%», — йдеться в пояснювальній записці.

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У зв’язку із законодавчими нововведеннями вводяться більш жорсткі штрафи для власників і водіїв «блях».

Отже, згідно з проектом №8488, який став законом № 2612-VIII, вводяться більш жорсткі штрафи для власників і водіїв «блях». Тому, він вирішив проаналізувати окремі «новели» і зрозуміти, чи дійсно «все пропало, шеф …», є ще надія.

Відповідно з положеннями нової редакції статті 469 Митного кодексу, вона отримала нову частину четверту, яка передбачає відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, у володіння, користування або розпорядження особи, не ввозила авто в Україні.

Ці обмеження стосуються як «евроблях», які ввозилися в режимі транзиту, так і в режимі тимчасового ввезення. Тобто, якщо особа, яка ввезла «жесть» передає «покататися», продає видає довіреність на когось, хто не реєстрував авто — це порушення.

Окремо, заборонено використання авто, яке вважається транспортним засобом особистого користування, для комерційних цілей (наприклад — використання в таксі). А найцікавіше, штраф за вищевказане порушення — 34 000 грн.

Згідно нової редакції статті 470 Митного кодексу, відповідальність за перевищення 10-денного терміну транзитних перевезень (Не доставки «жерсті» на митницю), більш ніж на 30 днів — 85 тис. грн. Якщо більше 30 днів — 170 тис. грн. або конфіскація авто. Але це ще не все.

Видача такого авто, без дозволу відповідного державного органу — 86 тис. грн. Втрата (знищення) або розбирання «автобляхы» — 170 тис. грн. або конфіскація авто. Тому, на думку експерта, залишається — викрадення. Єдиним «але» є майбутнє «трактування» органами МВС терміна «втрата». Якщо ви вже заплатили штраф, то вас не мають притягати до відповідальності.

І нарешті, стаття 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Положення цієї статті передбачають відповідальність особи, просто керує «залізом», яка підпадає від «митні порушення».

Багато «евробляхерив», почувши про таких «новели», взагалі збираються виїхати з авто за кордон і залишити його на узбіччі. Законодавцем надано 180 днів (з 25.11.2018 року), після закінчення яких всі вищевказані норми почнуть застосовуватися «по-повній».

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