Вчені розповіли, чому людина «падає» уві сні

Фахівці в області фізіології після ряду випробувань змогли пояснити почуття «падіння» людини уві сні.

Для цього вони вивчили функціонування організму під час нічного відпочинку, пише Политека.

Після чого вони змогли його причини, пояснення феномену викладено в одному з наукових видань.

Виявилося, що виною всьому один з відділів стовбура головного мозку, робота якого і створює уві сні ефект «падіння». Процес засинання і пробудження регулюється пучками нейронів, що знаходяться безпосередньо в ньому. Також нейрони отримують сигнали від внутрішнього вуха і вестибулярної системи, що відповідає за процес рівноваги. Під час фази, званої швидким сном нейрони, які проявляють активність під час неспання, стрімко «прокидаються» і активно передаються сусіднім клітинам. Така схема формує відчуття невагомості.

При нейронної активації відбувається посилення почуттів, що і спричиняє за собою відчуття польоту, а в деяких випадках і падіння. При остаточній активізації мозкових клітин, відповідальних за пробудження, людина прокидається.

А так як протягом ночі, фази сну змінюються, то деякі нейрони періодично включаються і вимикаються. Коли йде перехід у фазу швидкого сну, ненавмисно може активуватися сусідній відділ, який регулює орієнтація в просторі. Як наслідок, відбувається помилкове сприйняття мозком стан сну, як раптового падіння. Через це мозок дає якийсь сигнал людині, щоб той прокинувся для так званого «порятунку».

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Міжнародна група вчених звернулася до аналізу самих похмурих сновидінь людини. Експерти прийшли до висновку, що жахи позитивно впливають на організм, допомагаючи йому зробити «перезавантаження».

Серія експериментів показала, що сновидіння, які лякають, допомагають людині сортувати інформацію, обробляти додаткові дані, систематизувати спогади і «працювати» з емоціями.

Епізоди, пережиті у сні, стверджують експерти, допомагали добровольцям отримати користь у критичних ситуаціях в реальному житті. Уві сні людина «проходить» різні варіанти розвитку подій і може змінити мінус загрозливої ситуації в плюс.

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Технології

Ще Зігмунд Фрейд, досліджуючи сни, бачив в них відображення бажань. Більш пізні дослідження показали, що найбільш поширеними темами сновидінь є сексуальні і шкільні, а також ситуації, пов’язані з провалом у професійній сфері, запізненням і переслідуванням.

Сучасні вчені підтвердили, що в сновидіннях, особливо в страшних, криються приховані людські переживання.

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