Сексолог розвінчала міф про «непристойною» темі: це треба знати всім батькам

Міфи про небезпечні наслідки мастурбації в підлітковому віці досі живучі — прийшов час позбавлятися від помилок.

Особливо питання, пов’язані з цією «непристойною» темою, що турбують батьків. Сексолог Ольга Василенко їх заспокоїла. «Мастурбація (або онанізм, тобто доведення себе до оргазму без участі партнера) — абсолютно нормальне явище», — розповіла лікар 24tv.

Вона назвала чотири головні помилки, які не відповідають дійсності.

Міф 1. Дівчинка стане німфоманкою.

Німфоманія — це один з видів гіперсексуальності, який виявляється у нав’язливому характер статевого потягу.

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Суспільство

До такої патології можуть призвести психічні захворювання (маніакально-депресивний психоз, шизофренія та ін), гормональні порушення, пухлини яєчників і гіпофіза. Ніякого зв’язку з мастурбацією немає.

Міф 2. Згодом у дитини виникнуть проблеми з сексом.

«Що ви скажете дитині у 5-7 років? Ось так не мастурбируй, треба ось так? Бо з чоловіком відчувати оргазм не зможеш. Чи Не рано? Уявіть, щоб вам ваша мама так сказала? Особисте життя на те й особисте. Дівчинка виросте і сама вирішить, що робити зі своїм оргазмом», — підкреслила Василенко.

Міф 3. Мастурбація — наслідок поганої атмосфери в будинку.

Василенко погодилася, що занадто часта мастурбація може бути викликана і стресом. Але також — кандидозом, паразитами, і багато чим ще.

Сексолог звернула увагу, що важливо розуміти причину, а не вихопити одне переконання з контексту.

«Уявіть, що у вазі на столі улюблені цукерки дитини. Він один раз з’їв і знає, що можна з’їсти ще. Тому що отримує від цього задоволення. А батьки лякають: «Рот синій стане». Хоча дитина не їсть їх по 10 в день. Це не шкодить здоров’ю, але зацикленням на установці «цукор = отрута» батьки налякають дитини так, що у нього буде розлад харчової поведінки. Так само і з мастурбацією», — пояснила вона.

Міф 4. Дитина замкнеться в собі.

Василенко зазначила, що тут немає ніякого зв’язку. Якщо дитина уникає спілкування з однолітками, швидше за все, це наслідок яких-небудь реальних проблем. «Не вигадуйте небилиці про те, що це мастурбація зробила його таким», — порадила лікар.

До речі, раніше медики довели, що періодичні заняття мастурбацією не тільки не заважають підлітку інтелектуально вдосконалюватись, але і нерідко допомагають підвищити самооцінку. А в перехідному віці це дуже цінно.

Нагадаємо, у сучасному світі є інші, більш реальні небезпеки — спайс і «стимулятори».

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