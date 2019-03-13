Поліцейські показали, як тренуються службові собаки

Співробітники Китайської поліції щодня виводять службових собак на довгі прогулянки.

Вони це роблять для того, щоб тварини завжди були у відмінній формі. Про це пише «120».

Однак, із-за безперервних сильних дощів чотириногі поліцейські залишилися без прогулянок. Втім, їм не довелося довго впадати у відчай, адже в їх розпорядженні опинився знаходиться в ділянці тренажерний зал.

І хоча кожному зрозуміло, що велотренажер собаки навряд чи б освоїли, бігова доріжка виявилася їм цілком «по зубах». На кадрах, які з’явилися в інтернеті, можна бачити, з яким ентузіазмом тварини прийняли таке нововведення.

Білий кіт з Китаю прославився в мережі своїми силовими вправами з автомобілем, які не соромиться виконувати на людях. Що насправді змусило котика так дивно себе вести – невідомо. Здається, один чотирилапий пухнастик дуже серйозно готується до сутички з сусідським котом.

Здатність собак розпізнавати поганих людей отримало цілком наукове пояснення. Вчені переконані, що вся справа в адреналіні, а також в частішанні серцевого ритму. Собаки можуть тонко вловлювати і відчувати ці фактори, характерні для людей, які задумали щось лихе, а також попереджати про небезпеку свого господаря.

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Суспільство

У Кривому Розі службова собака по запаху зуміла знайти зниклого 8-річного хлопчика. Хлопчик і його батьки приїхали з Нікополя в Кривий Ріг, але хлопчик загубився під час прогулянки біля торгового центру. Як тільки поліцейські прибули на місце, собака взяла слід дитини і за пів години знайшла загублену дитину.

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