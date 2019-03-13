Учений зустрівся з лохнеським чудовиськом: нагадує рибу

Вчений зробив знімок, на якому зображено таємниче істота, що нагадує рибу.

Він повідомив про те, що йому вдалося сфотографувати саме справжнє лох-неське чудовисько. Про це пише «znaj».

Рікі Д. Філліпс – відомий 39-річний учений. Чоловік показав незвичайний знімок, на якому можна побачити дивну істоту, яка нагадує сіру пташку.

Рікі працював гідом неподалік від річки Ойх, яка впадає в легендарне озеро Лох-Несс. Він сидів на березі і насолоджувався природою, як раптом сталося щось неймовірне. Різко і несподівано пролунав страхітливий шум. Філліпс розповів про те, що звук був якийсь наче металевий.

У нього склалося враження, ніби хтось дихає. Коли чоловік подивився на воду, то побачив там справжнє чудовисько, а точніше, його бік і плавець.

За словами опиниться він знову побачив загадкова істота днем пізніше. Він розповів, що розгледів голову і неймовірну довгу шию. За його словами, голова монстра в діаметрі з м’яч для регбі, а шия довжиною в півтора метра. Замість рота він розгледів щось схоже на дзьоб.

Філліпс відправив зроблену фотографію в Офіційний реєстр свідоцтв про лох-несське чудовисько, і її успішно прийняли. Варто нагадати, що тільки у цьому році це вже 11 заяву. Дивно, що довести існування монстра ніхто не може, але вже кілька тисяч людей запевняють у протилежному.

Якщо у Лох-Нессе дійсно є «монстр», його ДНК може проявитися як тип, не знайдений в інших трьох озерах. Ця ДНК може належати відомому виду, який раніше не реєстрували в озері (наприклад, гігантського сома) або загадкового тварині, яке ніколи раніше не піддавалося секвенированию ДНК.

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Також команда з Новозеландського університету Отаго збирається проаналізувати eDNA всього, що живе в озері Лох-Несс. Існує надійний і відносно новий спосіб визначення того, які види тварин мешкають у певній галузі — перевірка навколишнього середовища на їх ДНК.

Нагадаємо, що в Китаї знайшли шершня-рекордсмена: розмах крил більше 10 див.

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