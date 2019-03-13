Стрільців-Гиркин розповів про литвинском лобі в оточенні Лукашенко

Екс-співробітник ФСБ Росії Ігор Стрільців-Гиркин згадав про тритижневе стажування у Мінську в 2005 році.

На прес-конференції в Самарі колишній міністр оборони самопроголошеної Донецької народної республіки висловив побоювання про віддалі Білорусі від Росії, повідомляє «Политнавигатор».

«У 2005-му році, восени, відразу по завершенні останньої ревізії своєї чеченської відрядження я був направлений по обміну — обмін там був між КДБ і нашим ФСБ, і там три тижні я був на стажуванні у Мінську. За ці три тижні я багато чого дізнався і багато чого побачив, а далі потрібно було тільки читати і шліфувати отриману інформацію.

Вже тоді в Білорусі йшла літвінськая пропаганда, дуже серйозна, по центральним телеканалам. Спрямованість цієї пропаганди була дуже чітко видно, особливо мені як фахівцеві. Підтримка цієї литвинизации з боку влади також була видна неозброєним оком. Але, звичайно, вона проводилася м’яко. В оточенні Лукашенко існує серйозне литвинское лобі, прозахідний, яке займається ідеологією…

Ті акуратно, не поспішаючи виховує молодь і суспільство в сепаратистських від основної Росії ідеях… Наголос робився на польскость, на западность, на католицькість або уніатство і на “кривавий царський режим, який жорстоко придушив повстання”», — сказав Гиркин.

За словами Гиркина, ескалація конфлікту на Донбасі сталася через його дій, коли він керував військом у Слов’янську. Згодом був міністром оборони ДНР і її командувачем армією, а також одним з ідеологів так званої Новоросії. В Росії він має статус військового пенсіонера. Україна вважає його терористом.