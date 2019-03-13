У Білорусі визначилася, звідки виходять головні інформаційні загрози

Білорусь повинна відстоювати власні національні інтереси в інформаційній сфері «з використанням усіх наявних сил і засобів». Про це йдеться у схваленій 12 березня президентом концепції інформаційної безпеки Білорусі. Копія документа поширюється в телеграм-каналах. Один з джерел TUT.BY підтвердив, що це частина справжнього документа, другий назвав його «дуже схожим».

Згідно концепції, инфобезопасность Білорусі базується на принципах інформаційного суверенітетута інформаційної нейтралітету.

Перше означає, що держава сама визначає правила володіння, користування і розпорядження національними инфоресурсами, веде незалежну зовнішню і внутрішню інформаційну політику і формує національну інформаційну інфраструктуру.

Нейтралітет ж в концепції розуміється як миролюбна зовнішня інформаційна політика, повагу прав інших держав у цій сфері, невтручання в інформаційну сферу інших країн, незавдання шкоди інформаційній інфраструктурі інших країн і незалучення до їх конфлікти.

— При цьому Республіка Білорусь відстоює власні національні інтереси в інформаційній сфері з використанням усіх наявних сил і засобів.

Основний національний інтерес Білорусі з гуманітарної точки зору — можливість громадян реалізувати свої права на отримання, зберігання і поширення повної, достовірної та своєчасної інформації, свободу думок і таємницю особистого життя, сказано в документі.

У концепції зазначається, що в Білорусі розвивається інформаційне взаємодія громадян.

— Створюються мережеві спільноти комунікації, обміну інформацією, досвідом і знаннями, громадського обговорення проектів нормативних правових актів, широко застосовується практика краудфайндинга (очевидно, мається на увазі краудфандінг — колективний збір коштів в інтернеті для вирішення якогось завдання. — Прим. TUT.BY), підвищується роль громадських рад та незалежних експертів у прийнятті рішень державними органами, формуються інститути громадського самоконтролю в цілях збереження історичної, культурної спадщини та зміцнення правосвідомості.

Автори документа відзначають, що із-за постійного появи нових джерел інформації знижується частка вітчизняного контенту в інформаційному просторі.

— Виходячи з цього, необхідно на державному рівні вживати заходів по підвищенню об’єму, різноманітності та якості національного контенту, швидкості її надання, довіри населення до офіційної інформації та державних ЗМІ, адаптації форм розповсюдження інформації до першочергових інформаційних потреб громадян, а також до досягнення балансу інтересів особистості, суспільства і держави.

Основним джерелом загроз для Білорусі в інформаційній сфері концепція називає «інформаційне протиборство між провідними світовими центрами сили, цілеспрямоване формування всередині і за межами країни інформаційних приводів для дискредитації державної зовнішньої і внутрішньої політики».

— Все більше занепокоєння викликає активне поширення в інформаційному просторі фальсифікованої, недостовірної та забороненої інформації. Зниження критичного ставлення споживачів інформації до «фейковим» повідомленнями новинних ресурсів, в соціальних мережах і на інших онлайн-платформах створює передумови навмисного використання дезінформації для дестабілізації суспільної свідомості у політичних, соціально небезпечних, інших подібних цілях.

Держава ставить собі за мету формувати стійкий імунітет «проти деструктивних інформаційно-психологічних впливів на масову суспільну свідомість», а в необхідних випадках — протидіяти їм.

Нагадаємо, 12 березня президент Білорусі провів нараду з Радою Безпеки. На нараді обговорювалась нова Концепція інформаційної безпеки. За словами держсекретаря Ради безпеки Станіслава Зася, на наступному тижні Концепція інформаційної безпеки буде офіційно затверджена й опублікована.