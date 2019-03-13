Порошенко вдарив чоловіка по голові великим округлим предметом за питання про Шарие

Президент України Петро Порошенко стукнув чоловіка повітряною кулею по голові після того, як той поставив главі держави питання про переслідування журналіста Анатолія Шарія. Про це 12 березня повідомляє сам Шарій на своєму сайті.

Під час проходу перед виборцями на мітингу Порошенко кілька разів ставили це питання, проте відповіді на нього так і не отримали. І коли один з них підійшов до глави держави впритул, той злегка вдарив його по голові білим кулькою.

Раніше Порошенко на зустрічі з виборцями вже демонстрував неадекватне для свого поста і положення поведінку.

Перебуваючи в Запоріжжі, він на запитання присутньої там дівчата з приводу переслідування того ж Шарія зірвав з неї в’язану шапку. Пізніше український президент, проходячи крізь натовп, схопив чоловіка за ніс.

До цього на питання жителя Черкас про те, коли він буде боротися з корупцією, Порошенко назвав чоловіка «москальским провокатором» і порадив піти в церкву.

На думку психіатра Діани Генварской, реакція Порошенко говорить про те, що він відчуває свою вразливість і невпевнений у собі.

Український президент розуміє, що його слова нічого не означають і що його вербального авторитету, коли можна діяти і переконувати словами, не вистачає.