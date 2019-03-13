СБУ викрила агентурну групу «Сапфір», що працювала на російську розвідку





СБУ викрила розвідувально-підривну агентурну групу «Сапфір», що діяло на території Луганська.



Про це поінформував сьогодні на брифінгу керівник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко, повідомляє Укрінформ.



«Викрито розвідувальна підривна діяльність агентурної групи ГШ ЗС Російської Федерації «Сапфір», яка діяла проти України», — сказав він.



До складу групи, дислокованої в Луганську, входили 15 осіб, курирував її представник російської розвідки Сазонов Олександр псевдонім Павло Бодров, 1985 року народження, а очолювала громадянка України Катерина Василина. «До складу підривної групи входили 15 осіб, ними керувала громадянка України Катерина Василина, проживає в місті Луганськ», — зазначив Левченко.



Він додав, що днями були затримані чотири людини, які працювали безпосередньо в цій мережі і перебували на території України. Наразі суд обрав їм запобіжний захід – утримання під вартою. Їм інкримінують статтю 258 – сприяння терористичної діяльності. Вони збирали інформацію про ЗСУ в зоні проведення операції Об’єднаних сил, а також займалися розповсюдженням фейкових повідомлень в соцмережах.



Як зазначив керівник контррозвідки, СБУ задокументувала, що військова розвідка РФ ставили завдання щодо розсилання листівок для дискредитації України, повідомлень із звинуваченнями командування ЗС України у нібито приховування бойових втрат. За задумом кураторів, це повинно привести до зниження морально-психологічного стану українських військовослужбовців, які знаходяться на лінії зіткнення, і їх залякування.



Відзначається, що правоохоронці встановили акаунти в соціальних мережах, які група «Сапфір» використала для проникнення в інтернет-співтовариства підрозділів Збройних Сил України, де систематично поширювала вигідні російській стороні фейкові матеріали, що дискредитують українську державність. Зараз спільно з Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ реалізується комплекс заходів для блокування цих ресурсів.



Він додав, що в цілому за час існування ними було сфабриковано і опубліковано в соцмережах майже 12 тисяч фейкових інформаційних матеріалів антиукраїнського характеру.



Свої «досягнення» група «Сапфір» відбивала у щомісячних звітах перед Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил РФ, інформують в СБУ.