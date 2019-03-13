Суд Одеси залишив під арештом російський танкер

Апеляційний адмінсуд Одеси залишив без змін рішення від 3 грудня 2018 року, яким було відмовлено судновласнику розблокувати в Херсоні російський танкер «Механік Погодін».





Фото: Крим. Реалії



Про це повідомляє у Facebook Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.



«Механік Погодін» залишається заблокованим — рішення апеляційного суду. 12 березня 2019 року в П’ятому апеляційному адміністративному суді (р. Одеса) відбулося судове засідання з розгляду апеляційної скарги АКЦІОНЕРНОГО товариства «Судноплавної компанії «Волжське пароплавство» на рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 3 грудня 2018 року по справі № 2140/1776/18 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «В. Ф. ТАНКЕР» до Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та Капітана Херсонського морського порту про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії, скасування рішень.



Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача.



«Рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду у задоволенні апеляційної скарги позивача відмовлено, рішення Херсонського окружного адміністративного суду залишено без змін», — йдеться в повідомленні.



Як відомо, у серпні 2018 року в Херсонському порту виявили і заблокували судно «Механік Погодін» під російським прапором, який є в списку санкцій РНБО України. Орієнтовна вартість затриманого в Херсоні російського судна «Механік Погодін» та його майна разом становить близько 7 мільйонів доларів США.



Херсонський окружний адмінсуд відмовив судновласнику розблокувати в Херсоні російський танкер «Механік Погодін», який є в списку санкцій РНБО України.