На окупованому Крим «раптово» знову зафіксували викиди хімічних речовин

На півночі окупованої Росією Криму – в Армянську і Яни Капу (колишній Красноперекопськ) – зафіксували нові викиди хімічних речовин у атмосферу.







Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на звіт гідрометцентру півострова за останній тиждень.



«За даними спостережень 2-х стаціонарних постів, з 4 по 11 березня 2019 року спостерігалися перевищення ГДК по: оксиду вуглецю – 1,04; фтористому водню – 1,8 ГДК», – йдеться в повідомленні.



У Яни Капу (Красноперекопську), згідно з даними гідрометцентру, концентрація оксиду вуглецю перевищена в 1,06 рази, а хлористого водню – в 4,4 рази.



В Армянську 20 жовтня почали запуск заводу «Кримський титан» після його зупинки з-за викидів, що відбулися в ніч з 23 на 24 серпня. Окупанти повідомляли, що причиною забруднення є випаровування вмісту кислотонакопителя, використовуваного «Кримським титаном».



У Києві впевнені, що викид хімічних речовин на території Криму стався з-за російських військових, які в ході навчань обстріляли відстійники відходів титанового і содового заводів.



Як відомо, в ніч з 23 на 24 серпня 2018 року в Армянську сталися викиди невідомої отруйної речовини. Через забруднення повітря російські окупанти тимчасово вивезли з Армянська дітей шкільного і дошкільного віку в кримські санаторії.



Завод «Кримський титан» почав роботу ще в 1971 році, а на початку 2000-х перейшов під контроль компанії Group DF Дмитра Фірташа. Головним напрямком підприємства є виробництво діоксиду титану – речовини, яка застосовується в лакофарбовій, гумотехнічної промисловості, при виробництві пластмас і в багатьох інших галузях.



В 2014 році, після анексії Криму Росією, Дмитро Фірташ змінив структуру управління заводом. У жовтні Group DF передала ПРАТ «Кримський титан» російському окупаційному дочірньому підприємству ТОВ «Титанові інвестиції». У 2015 році ПРАТ «Кримський титан» був перейменований в «Юкрейніан кемікал продактс».