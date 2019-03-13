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США передали Україні нове IT-обладнання для Генштабу ЗСУ

13.03.2019

Обладнання, яке встановлено, повинно стати серцевиною і стрижнем системи управління.



У Генеральному штабі Збройних Сил України відбулася презентація обладнання в рамках програми уряду США з впровадження рішень на основі інформаційних технологій для ЗСУ. Про це інформує прес-служба Генштабу ЗСУ.

У церемонії взяли участь посол США в Україні Марі Йованович, начальник Генерального штабу Віктор Муженко, керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, а також представники збройних сил США.

«Обладнання, яке сьогодні встановлено, повинно стати серцевиною і стрижнем системи управління, яка впроваджується у Збройних Силах України», — зазначив Муженко.

Передбачається обладнання Центру оперативного реагування на інциденти кібербезпеки, Центру оперативного управління і контролю Об’єднаного оперативного штабу та Головного командного центру ЗСУ. Також в програму входить створення ядер логістичної та медичної інформаційних систем, інформатизація Сил спеціальних операцій ЗСУ, модернізація ІТ-інфраструктури для забезпечення функціонування вищезгаданих систем і навчання персоналу.

«Ця допомога буде сприяти Збройним Силам України у придбанні сумісності з НАТО, а також дасть можливість українським підрозділам краще підготуватися до наявних викликів на сході України», — зазначила посол Йованович.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал армії США Кертіс Скапаротти заявив, що США мають намір надати Україні нові типи зброї.

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