США передали Україні нове IT-обладнання для Генштабу ЗСУ

Обладнання, яке встановлено, повинно стати серцевиною і стрижнем системи управління.







У Генеральному штабі Збройних Сил України відбулася презентація обладнання в рамках програми уряду США з впровадження рішень на основі інформаційних технологій для ЗСУ. Про це інформує прес-служба Генштабу ЗСУ.



У церемонії взяли участь посол США в Україні Марі Йованович, начальник Генерального штабу Віктор Муженко, керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ, а також представники збройних сил США.



«Обладнання, яке сьогодні встановлено, повинно стати серцевиною і стрижнем системи управління, яка впроваджується у Збройних Силах України», — зазначив Муженко.



Передбачається обладнання Центру оперативного реагування на інциденти кібербезпеки, Центру оперативного управління і контролю Об’єднаного оперативного штабу та Головного командного центру ЗСУ. Також в програму входить створення ядер логістичної та медичної інформаційних систем, інформатизація Сил спеціальних операцій ЗСУ, модернізація ІТ-інфраструктури для забезпечення функціонування вищезгаданих систем і навчання персоналу.



«Ця допомога буде сприяти Збройним Силам України у придбанні сумісності з НАТО, а також дасть можливість українським підрозділам краще підготуватися до наявних викликів на сході України», — зазначила посол Йованович.



Раніше Головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал армії США Кертіс Скапаротти заявив, що США мають намір надати Україні нові типи зброї.