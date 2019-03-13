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Конгрес США схвалив пакет законів антикремлівських

13.03.2019

Палата представників конгресу США прийняла чотири документи, які засуджують політику Кремля. Конгресмени поклали на режим президента Путіна відповідальність за смерть Бориса Нємцова, а також заборонили уряду США коли-небудь юридично або фактично визнавати Крим російським.

«Переслідування супротивників і приховування вбивць»

«Палата представників засуджує Володимира Путіна і його режим за переслідування своїх політичних супротивників і приховування вбивць Бориса Нємцова, який працював на благо демократії і прав людини в Росії», — йдеться в резолюції.

Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецком мосту, в декількох сотнях метрів від Кремля. Йому кілька разів вистрілили в спину з пістолета.

У вбивстві звинуватили п’ятьох уродженців Чечні. Всіх визнали винними і засудили до тривалих тюремних термінів — від 11 до 20 років. При цьому замовник вбивства і організатори досі не знайдені.

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