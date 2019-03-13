Нові дані про нерівність в Росії жахнули: біднякам важко прогодуватися

На їжу йде половина доходів

Купувати продукти для російського населення стає все дорожче. За останні п’ять років частка витрат на домашнє харчування зросла на 5,6%, з’ясували експерти Аналітичного центру (АЦ) при уряді. Найбільше витрати на існування били по гаманцях бідних верств населення, а забезпечені росіяни, навпаки, свої витрати на їжу скоротили. Ще один парадокс у тому, що багаті стали менше витрачати на освіту і купівлю непродовольчих товарів, в той час як бідні, навпаки, таке споживання збільшили. Проте, щоб придбати, наприклад, необхідний гаджет, малозабезпеченим громадянам доводиться економити, і вони «жертвують» купівлею алкоголю. Ось тільки така тенденція свідчить не про отрезвлении нації, а про те, що людям ледве-ледве вистачає грошей на необхідні в сучасному світі речі.

Кожен п’ятий найменш забезпечений росіянин в Росії витрачає майже половину своїх доходів (48%) на їжу. Такі дані АЦ призводить за підсумками 2018 року. Ще п’ять років тому, у 2013-му, жити було легше: на харчування витрачалося всього 43% наявних коштів. А ось для багатих нічого не змінилося за ці роки: тоді і зараз вони витрачали приблизно 20% доходів на харчування, а іншим розпоряджалися, як душа забажає.

Аналітики також назвали суму, яку громадяни різних дохідних категорій витрачають на їжу. Виявилося, що у одного члена малозабезпеченої сім’ї на їжу йде 2,8 тис. рублів на місяць. У заможних домогосподарствах — 7,7 тис. рублів з носа. Цифри здаються нереалістичними: всі ми знаємо, що дві-три тисячі легко можна витратити за один похід в магазин самого економного сегмента. А тут люди цілий місяць живуть на таку суму!

Разом з тим ні в чому не потребують росіяни за рік знизили частку витрат на непродовольчі товари з 47% до 41% в структурі доходів. У той же час у найбідніших громадян витрати на такі товари зросли з 27 до 29%. Проте збільшення витрат відбулося не за рахунок зростання доходів, а за рахунок економії на алкоголь і транспортних послугах, як випливає з даних АЦ. Втім, деякі бідняки йдуть іншим шляхом: вони беруть кредити і позикові гроші витрачають на потрібні неїстівні товари.

У цій статистиці немає економічного протиріччя, пояснює експерт «Міжнародного фінансового центру» Володимир Рожанковський: «Чим вище у людини доходи, тим меншу частку в них займають витрати на підтримання життєдіяльності — продовольство, транспорт і комунальні платежі».

У той же час для бідних купівля непродовольчих товарів — справжня проблема. «Багато хто сьогодні бездумно користуються можливістю отримати швидкий і легкий кредит, наприклад, в мікрофінансових організаціях. Тому зростає попит, частково за рахунок бідного населення: у розвинених країнах кредитом до зарплати зазвичай користуються в крайньому випадку, а в Росії через небажання вважати реальну вартість цих позик населення активно набирає позики, хоча не може їх потім обслуговувати. Це ще більше посилює розрив між багатими і бідними», — додає провідний аналітик «Експерт Плюс» Марія Сальникова.

Що стосується конкретних сум, витрачених на непродовольчі потреби (транспорт, паливо, домашнє обладнання, меблі, медикаменти), то у бідних на це йде в середньому 1,6 тис. рублів на людину в місяць, а у найбільш забезпечених — 16,6 тис. рублів.

Примітно, що за всієї мізерності свого достатку бідні не шкодують грошей на освіту, а багаті, навпаки, витрати на навчання знижували протягом останніх п’яти років. Щоправда, у статистиці не враховувалося платне освіту за кордоном, яке бідні собі явно не можуть дозволити.

Порцію поганих новин додав і Росстат. За даними відомства, в 2018 році сім’ї побили антирекорд останніх років і витратили на споживання більше, ніж заробили. Розрив невеликий, всього 0,7%, проте сам факт насторожує. Згідно того ж Росстатом, з 2014 року доходи населення впали на 11%. При цьому продукти, одяг, техніка, послуги ЖКГ і транспорт аж ніяк не дешевшали. В нашій країні стає все складніше і складніше прожити на наявні кошти. І виною тому не марнотратство населення, а стагнація економіки і неможливість в ній гідно заробляти.