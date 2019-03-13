У США визначилися, чи використовувати Boeing 737 MAX 8

Для припинення польотів немає підстав.



Федеральне управління цивільної авіації США відмовилася забороняти польоти літаків Boeing 737 MAX 8 після того, як більшість країн світу припинили експлуатацію літаків цієї моделі через авіакатастрофи в Ефіопії.

В управлінні авіації повідомили, що для припинення польотів немає підстав, оскільки в роботі Boeing 737 MAX 8 не виявлено системних проблем.

12 березня голова Boeing Денніс Мюлленбург поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом і запевнив його до безпеки лайнерів. The New York Times з посиланням на джерела повідомляє, що глава Boeing закликав Трампа не забороняти польоти.

Крім США від польотів Boeing 737 MAX 8 також не стала відмовлятися Канада. В міністерстві транспорту країни заявили, що будуть готові прийняти необхідні заходи, коли причина аварії літака в Ефіопії стане відома.

Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою аварією за участю Boeing 737 MAX 8 за останні півроку. У жовтні 2018 року в Індонезії розбився лайнер компанії Lion Air, тоді загинуло 189 осіб.

Після аварії Boeing 737 MAX 8 в Індонезії газета The Wall Street Journal повідомила, що ці літаки при деяких умовах можуть зриватися в піке і компанія Boeing приховала це від авіаперевізників.

Після катастрофи в Ефіопії польоти Boeing 737 MAX 8 заборонили в Євросоюзі та багатьох інших країнах. У Росії експлуатацію літаків призупинила компанія S7 Airlines.