Чергові побори під виглядом реформи

Замість нових полігонів і заводів по переробці відходів ми в багатьох випадках отримали більш дорогого посередника, який везе сміття на старі звалища.

З нового року у 70 з 85 регіонів країни стартувала сміттєва реформа. У лютому росіянам стали приходити нові квитанції, в яких плата за вивезення відходів помітно зросла. Кому і за що ми тепер платимо, розповіла «Росбалту» виконавчий директор НП «ЖКГ Контроль» Світлана Разворотнева.

— З початку року майже у всіх регіонах підняли тарифи на вивезення сміття. Що нам повинні за ці гроші?

— Коли затівалася сміттєва реформа, мова йшла в першу чергу про те, щоб декриминазилировать цю сферу. У нас були не дуже зрозумілі оператори на рівні муніципалітетів. Місцева влада не справлялися з будівництвом полігонів. Не було міжмуніципального співробітництва. Вважалося, що перенесення системи поводження з відходами на рівень регіонів дозволить ліквідувати несанкціоновані звалища, зробити цю сферу більш прозорою, дати старт будівництву полігонів, відповідають всім екологічним вимогам.

Як завжди, при реалізації все виявилося не зовсім так, як передбачалося. До 1 січня 2019 року всі регіони повинні були перейти на нову систему поводження з відходами, яка включала в себе, власне, створення цієї самої схеми. Все сміття, умовно кажучи, повинні були порахувати. Визначити місця збору. Побудувати полігони, відповідають всім екологічним вимогам. Вивезенням сміття та переробкою повинні були зайнятися регіональні оператори, яких обирали на рівні регіонів — за конкурсом. Десь- одна компанія, десь регіон розділили на кілька зон, і таких операторів, відповідно, вибирали. Вивіз сміття повинен був стати комунальною послугою. До цього плата ховалася десь у надрах рядка «утримання та поточний ремонт», керуючі компанії платили з цих грошей перевізникам, які вивозили сміття на полігони.

— Тобто, плата за вивезення сміття тепер йде окремим рядком. І в плату за утримання і ремонт не входить?

— Це одне з питань. Теоретично з графи «зміст і ремонт» збори на вивезення сміття повинні були піти. Але керуючі компанії у нас як і раніше відповідають за обслуговування контейнерних майданчиків, тому якась частина плати залишилася. Там, де платіж йшов окремим рядком, можна відстежити, наскільки він зменшився. А ось методики щодо зменшення плати за утримання і ремонт в даний момент немає.

— Та зобов’язання такого — знизити платіж — ні, просто вважається, що, за логікою, так має статися?

— Рекомендації від чиновників. Адже, за фактом, керуючі компанії тепер не платять за вивезення сміття підрядникам. Але ми бачимо, що далеко не скрізь ця сума пішла з першого рядка платіжки. А головне — нікому не зрозуміло, як це все розраховувати.

— У нас в Підмосков’ї з січня платіж за вивезення сміття з квитанції пішов. Тобто, сума на утримання та поточний ремонт скоротилася. За вивезення сміття ми будемо платити за окремою квитанцією.

— У кожному регіоні відбувається по-різному: десь це єдиний платіжний документ, як у Москві, наприклад. Але в більшості регіонів, як ми зараз розуміємо, це дійсно окрема квитанція. Московська область надійшла ще хитріше. Наскільки я знаю, у ряді зон рахунок за вивезення сміття приходить в одній платіжці з електроенергією. Це означає, що якщо ви не платите за вивезення сміття, вам цілком можуть відключити електроенергію. А справа все в тому, що енергетики пішли в цю сферу. У багатьох регіонах енергетичні компанії виграли конкурси, створили якісь компанії, які стали регіональними операторами по поводженню з відходами. У Підмосков’ї, принаймні, така історія є.

— Нові платіжки за сміття нам повинні були прийти, по ідеї, вже в лютому. При цьому, до цих пір ніхто в нашому районі їх не отримав, і ми не знаємо, скільки тепер будемо платити.

— Це абсолютно ненормальне явище. У мене теж є будинок у Підмосков’ї. Там, як розповідають сусіди, регіональний оператор просто привіз платіжки і розклав їх у сільському магазині. Люди туди не заглядають.

По Московській області взагалі багато питань, пов’язаних з погіршенням якості прибирання сміття. Такі ж збої ми фіксували на початку року в Оренбурзі, Новосибірську. Але це, звичайно, не загальна картина по регіонах, і, в цілому, впровадження нової схеми пройшло безболісно.

— Чому в одному випадку платіж нараховують за кількістю людей, а в іншому — за кількістю квадратних метрів?

— Зараз закон, дійсно, дає можливість вважати або за кількістю мешканців, або за метражем. Ось в Підмосков’ї, наприклад, нараховують платіж на квадратні метри. Хоча, там, виявилося, все ще хитріше. Я сама не до кінця розібралася, але, схоже, на сійте можна вибрати, як платити.

— Тобто, я сама можу вибрати: квадратні метри або кількість осіб?

— Так. До речі, у випадку з оплатою за кількістю метрів виникає інша плутанина. Якщо у тебе є будинок і квартира, виходить, ти повинен платити і за те, і за інше. У всякому разі, це випливає з відповіді Мінприроди, який вони нещодавно публікували. Ми написали запит до Мінбуд, тому що нам здається, що будь-яка комунальна послуга підлягає перерахунку, якщо ти живеш, наприклад, не в квартирі, а на дачі. Адже якщо ти не вживаєш воду, тобі її перерахують по лічильнику. Чому з сміттям не можна так зробити? Людей змушують платити по всіх об’єктах нерухомості, і це проблема. Мінбуд нам теж відповів, що немає можливості перерахувати, якщо платіж нараховують за квадратним метрам.

Третя проблема полягає в тому, що ті регіональні оператори, яких обрали, часто обмежуються тільки функцією більш дорогого перевізника. Об’єктивно більш дорогого. Тому що вони платять ПДВ, який колишні компанії не платили.

— Чому не платили?

— Раніше цим займався, хто завгодно — дрібні компанії на спрощеною схемою оподаткування. У них просто ПДВ не було. Регіональний оператор платить податок в обов’язковому порядку. Зараз, до речі, в Держдумі висувають пропозицію звільнити регіональних операторів від ПДВ. Але поки цього не сталося.

Потім, тарифи зараз закладають плату за негативний вплив на навколишнє середовище. Держава напередодні прийняв цілу низку рішень, які здорожують послугу. Це чисто об’єктивно. Але суб’єктивно, відбувається так: приходить цей самий регіональний оператор, який невідомо звідки взявся. Машин немає своїх, штату немає. Вони виграють конкурс, беруть в субпідряд колишніх перевізників. При цьому, у величезній кількості суб’єктів у контрактах з регіональним оператором немає обов’язку будувати нові полігони, організовувати переробку. Це все повинен робити хтось ще за якісь окремі гроші.

Але є й інші приклади. На початку року я була в Алтайському краї. Там регіональний оператор встановив дуже низькі тарифи — 35-45 рублів з людини. І це в сільській місцевості, де плата, як правило, вище. Вони за ці гроші і полігони нові будують, і переробку організували. Причому, свій прибуток вони бачать не в тому, щоб здерти гроші з населення, а в тому, щоб заробити на переробці. Але таких зараз — меншість. Всі інші сидять на тарифі.

В кінці минулого року регіонах дали можливість вантажити відходи на старі полігони, якщо немає нових. І багато хто цим скористалися, і будівництво нових призупинили.

У багатьох регіонах, де змінюються керівники, договори з регіональними операторами розривають. Взагалі навколо цього багато скандалів. Іванівська область була першою. Там прокуратура опротестувала все: і вибір регіонального оператора, і принцип формування територіальної схеми обігу відходів, і тарифи. В інших регіонах відбувається те ж саме. Я знаю, що вже розірвали договори в Хабаровському краї, в Новосибірській області, у Воронезькій.

— Тобто, розірвали їх на законних підставах: прийшли нові керівники, і зрозуміли, що схема погана, не робоча?

— Не знаю, на законних або на напівзаконних. Але, напевно, вони посилалися на якісь діючі документи.

— Те, що діяло, було об’єктивно погано?

— Вона ще не почала діяти. Просто вибрали регіонального оператора, прийшов новий керівник, і вирішив, що потрібно переглянути всі ці умови.

— Виходить, це такий переділ?

— Може бути.

— Виходить, що, за фактом, тариф підняли, а сміття везуть все на ті ж звалища, і сильно схема не змінилася?

— Не можна говорити так однозначно. По-перше, ми не бачимо, що тариф як сильно підняли. Є підвищення, але воно не катастрофічно. По-друге, подекуди полігони все-таки обладнають. Звичайно, не скрізь схема працює так, як замислювалося. Але де вона працює. Але однозначно я б не стала говорити, що все погано, і що це якась афера.

— Звідки взагалі беруться такі тарифи? І чим можна пояснити таку різницю по регіонах — за оцінками експертів, у 27 разів?

— Платіж складається з декількох пунктів. По-перше, це кількість сміття, яке треба вивозити. Це вважають регіони за певною методикою. Умовно кажучи, раз на тиждень вони повинні взяти якісь майданчики, порахувати, скільки там сміття накопичується, експлікувати це на весь населений пункт, поділити на кількість людей або метрів. По-друге, важливо те, куди його вивозять. У нас є якісь віддалені райони, північні. Там економічно обґрунтований тариф нарахували близько 600 рублів з людини. Звичайно, такий платіж не встановили — ніхто б їм не дав. Взагалі, у нас далеко не скрізь тарифи економічно обґрунтовані. Десь їх навмисно знижували. Плюс — вартість захоронення на полігонах. Раніше були десь нелегальні. З середини минулого року стали масово переходити на нові, які відповідають всім екологічним вимогам. Як правило, за цим теж слід збільшення тарифу. Сюди ж входить вартість переробки.

Але кожен з регіонів тариф вважав по своєму, тому норматив накопичення розрізняється у нас в десятки разів. Наприклад, в Дагестані він у 10 разів нижча, ніж у сусідній Анапі. Мабуть, вважається, що там люди виробляють менше сміття.

Методик нормальних немає, засобів вимірювання немає. Як завжди регіони були кинуті в цей процес, як кошенята. Тому з’явилися такі різні цифри. Зараз з’явився єдиний екологічний оператор, який буде займатися в тому числі методичним супроводом регіонів. Вони, напевно, зараз будуть все це перераховувати, вирівнювати тарифи. Звичайно, потрібен єдиний підхід, якого досі не було. По-хорошому, треба було з цього починати — з єдиного оператора, методик, допомоги регіонам у розрахунках.

— Що ми повинні отримати в результаті реформи? Мені здавалося, що взагалі мета всієї цієї історії не просто добитися прозорості у сфері поводження з відходами, але побудувати інфраструктуру — переробні підприємства, сміттєспалювальні заводи, яких тільки по Підмосков’ю було заплановано, здається, 12 штук, з-за чого піднялася велика буча, яка досі не вщухає. При цьому ви зараз говорите, що деякі регіони навіть у договорах з регіональними операторами обов’язок будувати інфраструктуру не прописують.

— Так.

— Виходить, мета змінилася?

— Чесно кажучи, спочатку була саме така мета. Але ми бачимо, що вона не скрізь реалізується. Зараз, наскільки я розумію, говорять про те, що будівництво нових заводів і полігонів має відбуватися, в тому числі, за рахунок тих коштів, які федеральний бюджет виділить в рамках нацпроекту «Екологія», та за рахунок інвесторів. Це, до речі, нормальна схема. Мені завжди не давав спокою питання: чому, власне, треба будувати якісь об’єкти інфраструктури за рахунок тарифів. Тобто, за рахунок нас з вами. І потім, ці об’єкти, ті ж сміттєспалювальні заводи, чомусь стають чиєюсь приватною власністю. Тобто, ми з вами його профінансували, а потім хтось буде отримувати з цього прибуток.

— Але ж спочатку нам говорили: хлопці, давайте ми зараз заплатимо більше, і тоді у нас з’явиться нормальна інфраструктура для утилізації відходів. Але виходить, що ми платимо більше, а на виході отримуємо все те ж саме. Тому що сміттєспалювальні та переробні заводи будувати будуть за рахунок наших податків. Дивна схема.

— Це ви сказали — не я.

— Але вам не здається, що все виглядає саме так?

— У ряді випадків — так. Але в різних регіонах ця історія розвивається по-різному. Де-то за рахунок цих грошей і полігони розвиваються, і переробка. Тут питання скоріше не до реформи в цілому, а до регіонів — як вони зараз з цією реформою справляються чи не справляються.

— Чи закладені в тарифі витрати на переробку чи будівництво інфраструктури?

— Це залежить від того контракту, який уклали з регіональним оператором. Від того конкурсу, який був оголошений.

— А в законі сказано на цей рахунок?

— Закон не визначає параметри конкурсу. Я знаю, що в Підмосков’ї намагалися оголосити конкурси не тільки на вивіз сміття, але й на переробку. І вони не знайшли бажаючих з тією початковою ціною, яку регіон оголошував. Люди вирішили, що це просто невигідно.

— Якщо підбивати підсумок, що таке взагалі — регіональний оператор? Які його обов’язки?

— Головна обов’язок — вивіз сміття на полігони.

— Чи вважаєте ви, що сміттєва реформа здатна реально змінити систему поводження з відходами в країні?

— Ви знаєте, звичайно, добре, що регіони почали вважати, скільки у них цього сміття реально. Добре, що почали робити територіальні схеми розміщення полігонів. Тому що раніше з цією проблемою справлявся один муніципалітет. Грошей у нього, як правило не було, щоб обладнати полігон як слід.

Але поява ось цих, відверто кажучи, протиприродних монополістів в особі регіональних операторів мене насторожує. Давайте подивимося, що це за компанії. За даними моніторингу ЗНФ, в країні 78 регіональних операторів з величиною статутного капіталу 10 тисяч рублів. У них немає нічого. Вони раніше цим взагалі не займалися. Це просто бізнесмени, які в один прекрасний момент скажуть, що їм не сподобалося, встануть і підуть. Що тоді буде з сміттям? У цьому я бачу дуже серйозну небезпеку.

— Ймовірно, виберуть якогось іншого оператора, якщо цей передумає.

— Але це вимагає часу. А в проміжку хто буде вивозити сміття? Зараз йде хвиля обурень і від старих операторів, і від муніципалітетів, тому що обов’язки у них, по суті, залишилися ті ж, а грошей стало менше. Тепер вони отримують їх не безпосередньо з бюджету або від платників, а від регіональних операторів. З’явився фінансовий посередник.

— Якщо тарифи закладені гроші на створення інфраструктури, регіональний оператор, скажімо, два роки буде отримувати певну суму на будівництво заводів зі спалювання та переробки сміття, потім контракт закінчиться, він піде, а нам, виходить, навіть спитати з нього нема?

— Чесно кажучи, я уважно ці контракти не вивчала. Але напевно якісь умови там повинні бути прописані. Це все залежить від якості підготовки самого контракту.

— І останнє. З нового року в Підмосков’ї, наприклад, стали з’являтися контейнери для роздільного збору сміття. Чи означає це, що його повезуть на переробку?

— У мене немає достовірної інформації. З переробкою, наскільки я розумію, у нас все не дуже добре. Є регіони, в яких стояли контейнери, а потім приїжджав сміттєвоз і вантажив всі в один бак і віз на одну звалище. Взагалі, ця реформа робить не дуже вигідною переробку.