Літератори і журналісти виступили проти встановлення прямої цензури в Росії

Сьогодні, 12 березня, члени об’єднань Асоціація «Вільне слово», «ПЕН-Москва і Санкт-Петербурзького ПЕН-клуб розповсюдили заяву з засудженням прийнятих Держдумою законів про фейкових новинах і про образу влади, які вони вважають відкритою декларацією про встановлення в країні режиму прямої цензури.

COLTA.RU наводить заяву повністю:

Про встановлення в країні режиму прямої цензури

Ми, члени об’єднань Асоціація «Вільне слово», «ПЕН-Москва і Санкт-Петербурзького ПЕН-клуб, вважаємо прийняті Державної думою закони, які отримали популярність як «закон про фейк-ньюс» і «закон про образу влади», відкритої декларацією про встановлення в країні режиму прямої цензури.

«Ніхто не може бути примушений до вираження своїх думок і переконань або відмови від них… Гарантується свобода масової інформації. Цензура забороняється…», — гласить стаття 29 Конституції РФ.

Між тим згадані закони встановлюють право чиновника на власний розсуд, без слідства і суду, своїм одноосібним рішенням під надуманими і довільними приводами забороняти поширення будь-якої інформації і безстроково блокувати будь-які медійні ресурси в інтернеті. При цьому блокування буде здійснюватися «негайно», без будь-яких попереджень і обговорень.

Мова йде про грубе чиновницьке свавілля, про цинічне нехтування конституційних прав громадян Російської Федерації.

Мова йде про створення нестерпних дискримінаційних умов для російської медійної індустрії.

Мова йде про державні репресії проти всього журналістської і письменницької спільноти.

Прийняття таких законів продовжує тенденцію жорсткого придушення свободи слова в Росії, докладно проанализированную в однойменному доповіді Міжнародного ПЕН-Клубу, «ПЕН-Москва і Санкт-Петербурзького ПЕН-клубу.

Ми закликаємо колег-літераторів, журналістів, блогерів, редакторів, видавців зберігати вірність своєму громадянському та професійному обов’язку, брати участь у законному цивільному протидії антиконституційним рішенням державних органів, використовувати всі можливості для захисту права росіян на свободу висловлювання аж до опротестування свавілля чиновників у російських та міжнародних судах.

Члени Асоціації «Вільне слово» та «ПЕН-Москва»

Надія Ажгіхіна

Микола Александров

Олександр Архангельський

Дмитро Бавильский

Олена Баєвська

Ірина Балахонова

Нуні Барсегян

Леонід Бахнов

Ірина Богатирьова

Тетяна Бонч-Осмоловська

Марина Бородицкая

Алла Боссарт

Ольга Варшавер

Дмитро Веденяпин

Аліна Витухновская

Марина Вишневецька

Сергій Гандлевский

Аліса Ганієва

Олександр Гельман

Христина Горелік

Марк Грінберг

Наталія Громова

Юлій Гуголев

Дьоміна Наталія

Вероніка Долина

Денис Драгунський

Ольга Дробот

Євген Єрмолін

Віктор Єсіпов

Леонід Зорін

Ігор Зотов

Наталія Іванова

Вікторія Івлєва

Ігор Іртеньєв

Геннадій Калашников

Дмитро Карельський

Майя Кучерская

Олег Лекманов

Марія Людковская

Наталія Мавлевич

Віктор Матизен

Володимир Мощенко

Павло Нерлер

Антон Нечаєв

Леонід Нікітінський

Лев Оборін

Максим Осипов

Сергій Пархоменко

Григорій Пасько

Григорій Пєтухов

Андрій Плахов

Микола Подосокорский

Альоша Прокоп’єв

Лев Рубінштейн

Марія Рибакова

Зоя Свєтова

Ольга Седакова

В’ячеслав Середа

Олексій Слаповський

Борис Соколов

Наталія Соколовська

Володимир Сотников

Тетяна Сотникова (Ганна Берсенєва)

Ірина Стаф

Дмитро Стахов

Любов Сум

Ірина Сурат

Тетяна Тульчинська

Людмила Улицька

Марія Фалікман

Ігор Харичев

Наталія Чопик

Алла Шевелкина

Тетяна Щербина

Сергій Яковлєв

Члени Санкт-Петербурзького ПЕН-клубу

Костянтин Азадовский

Євген Анісімов

Анатолій Бергер

Борис Вишневський

Тетяна Вольтская

Олександра Глебовская

Яків Гордін

Дмитро Григор’єв

Любов Гуревич

Олександр Долінін

Валерій Димшиц

Борис Єгоров

Микита Єлісєєв

Вадим Жук

Ніна Катерлі

Микола Кононов

Ірина Кравцова

Ірина Левінська

Давид Раскін

Борис Рогінський

Сергій Стратановский

Олександр Тимофєєв

Тетяна Чернишова

Олена Чижова

Ілля Штемлер

Валерій Шубінський

До заяви приєдналися

Марія Галина

Аркадій Штипель

Валентина Кузнєцова