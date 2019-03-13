Пентагон планує виділити $250 млн для допомоги ВСУ у 2020 році

Передбачається, що ці гроші будуть витрачені на фінансування української армії, а також на «подальше нарощування військово-морського потенціалу».

США в 2020 фінансовому році планують виділити 250 млн доларів Україні на підтримку армії і спецслужб. Про це йдеться в проекті бюджету Пентагону.

Кошти планується виділити в рамках так званої «Європейської ініціативи стримування».

«Бюджетний запит на 2020 фінансовий рік включає 250 млн доларів на сприяння та підтримку військ і сил нацбезпеки України, а також на заміну озброєння і оборонних коштів, наданих уряду України з арсеналу Сполучених Штатів», — наголошується в документі.

У грудні 2018 року Держдепартамент США після конфлікту біля Керченської протоки вирішив виділити Україні додатково 10 млн доларів.

Передбачається, що ці гроші будуть витрачені на фінансування української армії, а також на «подальше нарощування військово-морського потенціалу».