Звинувачення Бігуса проти НАБУ — це маніпуляція, — заява Бюро. Документи

Звинувачення на адресу НАБУ в ангажованості та співпраці з компаніями, які «паразитують» на закупівлі в оборонному комплексі, озвучені BIHUS.info безпідставні.

«У грудні 2016 року НАБУ викреслив зі списку фіктивних (ризикових) фірм «Оптимумспецдеталь» для «Укроборонпрому».

Це не так. НАБУ взагалі не уповноважена на те, щоб давати довідки про фіктивності. Так само, як і формувати або вести перелік/реєстр компаній, є фіктивними. Цим займаються зовсім інші органи. Але НАБУ, як будь-який державний орган, зобов’язана відповідати на запити. Протягом 2016-2017 роках Державний концерн «Укроборонпром» неодноразово звертався до НАБУ з проханням надати інформацію про компанії-контрагентів. Відповіді НАБУ стосувалися виключно тих компаній, про які запитував «Укроборонпром».

По-друге, ТОВ «Оптимумспецдеталь» згадується в чотирьох листах від НАБУ до «Укроборонпрому». В одному з них не спростовується факт того, що компанія займається протиправною діяльністю. Зате наводяться конкретні, документально підтверджені на той момент факти. Ці дані зібрані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами ДП «Харківський бронетанковий завод» («ХБТЗ») при поставці протягом 2014-2016 рр .. запчастин та комплектуючих до бронетанкової техніки.

У листі від 20.01.2017, підписаному першим заступником директора НАБУ, повідомлено про наявність ознак протиправної діяльності чотирьох компаній на підставі акта Державної фінансової інспекції №08-20/13. Цим актом протиправна діяльність встановлена не тільки у згаданих у відповіді компаніях. Підстав відносити до них інші, в тому числі ТОВ «Оптимумспецдеталь», про яких запитувалося в запиті «Укроборонпрому», на час підпису листа не було.

Детективи НАБУ не залишали без уваги ТОВ «Оптимумспецдеталь». Про це свідчать листи, надіслані Бюро «Укроборонпром» пізніше. У них прямо зазначено на ознаки можливої протиправної діяльності цієї компанії.

Про це і йдеться у відповіді НАБУ на запит журналістів BIHUS.INFO. Щоб не бути голослівними, ми надали копії цих листів журналістам. Для об’єктивного подання інформації їх повинні були продемонструвати в ефірі програми. Однак, на жаль, журналісти для цих листів у сюжеті місця чомусь не знайшли.

По-третє, щодо згадки про лист, який нібито «лежить у Гіві на столі». У листуванні фігурантів журналістського розслідування ім’я «Гіві» не може вказувати на Гізо Углаву. В зазначений період (21-31 січня 2017 року) ніяких листів щодо згаданих компаній перший заступник директора НАБУ не підписував. Також в цей час він не перебував ні в відрядженні, ні у відпустці, як про це згадувалося в журналістському розслідуванні.

«НАБУ нічого не робило в розслідуванні три роки, справа лежало і припадало пилом»

До такого висновку можна прийти, якщо керуватися реєстром судових рішень. Але цей реєстр, крім відкритої, має ще й закриту частину. Вона містить більшість постанов щодо слідчих дій по кримінальних проваджень по розслідуванню злочинів в оборонній сфері. Протягом 2017-2019 років у справі, згаданому журналістами, — йдеться кримінальне провадження за фактом заволодіння коштами ДП «Харківський бронетанковий завод» при поставці протягом 2014-2016 рр .. запчастин та комплектуючих до бронетанкової техніки, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів про поставку матеріальних цінностей — детективами НАБУ проведено близько 80 процесуальних і слідчих дій. Отримано понад 20 тимчасових доступів, вилучені оригінали документів про господарсько-правових відносин між державним підприємством і його контрагентами (в т. ч. із зазначеними в сюжеті Лесі Іванової), допитані посадові особи як приватних компаній, так і державного підприємства.

Всі ці слідчі дії здійснювалися під процесуальним керівництвом прокурорів антикорупційної прокуратури. Підкреслюємо, що про час досудового розслідування детективи НАБУ інформують прокурорів САП при щомісячних заслушиваниях у першого заступника (він є старшим майже у всіх кримінальних провадженнях щодо оборонно-промислового комплексу та Міністерства оборони України) та заступника керівника САП.

НАБУ не «відсиджувалася», а ці три роки розслідувало корупцію в оборонній сфері. Вже притягнуто до відповідальності за корупційні злочини в оборонці ряд топ-чиновників. Серед них: заступник міністра оборони, начальник бронетанкового управління Збройних сил України, керівництво Львівського бронетанкового заводу, держкомпанії «Спецтехноекспорт» (входить до складу «Укроборонпрому»). До речі, ці кримінальні провадження розслідували 11 детективів, які, крім ОПК, здійснюють слідство у ряді інших сфер.

«Агент Шевченка спонсорує виправдувальні листи від НАБУ для різних фірм»

НАБУ ніколи і нікому не видавало жодних виправдувальних листів. І, на відміну від інших правоохоронних органів, не закрило жодної кримінального провадження за встановленими фактами корупції в оборонній сфері.

Рівень корумпованості у сфері ОПК, вплив залучених до схем фігурантів і, відповідно, їх викриття, є серйозним викликом для антикорупційного органу будь-якої країни. Зафіксувати докази умислу причетних осіб після того, як пройшло кілька років з моменту досліджуваних подій (період 2015 року — початок 2016), об’єктивно складно. Розкриття таких злочинів, збір доказової бази вимагають особливих підходів до стратегії і тактики розслідування.

Прикро усвідомлювати, що в той час, коли детективи НАБУ збирають інформацію щоб відтворити обставини вчинення злочину, інші правоохоронні органи, маючи достатню доказову базу і будучи знайомими з розслідуваннями Національного бюро, цю інформацію детективам не передають.

Також наголошуємо, що жоден із співробітників НАБУ не брав хабарів і для нас підтвердити це законним шляхом — справа честі. Саме тому Управління внутрішнього контролю НАБУ ще до виходу останньої частини журналістського розслідування про корупцію в Державному концерні «Укроборонпром» розпочало службове розслідування за фактами можливих неправомірних дій працівників Бюро, пов’язаних з фігурантами опублікованого сюжету. В даний час службове розслідування триває.

Запевняємо, що будемо всебічно сприяти слідчим Державного бюро розслідувань в проведенні розпочатого ними досудового слідства за фактами, оприлюдненими BIHUS.INFO».