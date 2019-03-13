На Буковині бракує священиків для ПЦУ після переходу з УПЦ МП

Митрополит Чернівецький і Буковинський ПЦУ Данило (Ковальчук) заявивши про нестачу священиків у храмах Чернівецької області, які нещодавно перейшли з підпорядкування колишньої УПЦ Московського Патріархату до Православної Церкви України.

Митрополит Данило, зокрема, закликав християн “стерпіти якийсь час, поки триває налагодження Богослужінь у парафіях, які перейшли до ПЦУ.

“Просимо вас, гідних християн, в годину налагодження Богослужіння на парафіях, які позбавилися московського ярма, поставитися з розумінням до тимчасової нестачі духовенства. Села повертаються, а священиків не вистачає. Тому просимо стерпіти якийсь час”, – йдеться у його зверненні.

Він також закликав “шукати по селах чоловіків, які гідні служити Господу Богові у Святій Церкві”.

“Чоловіки, хто може прийняти на себе тягар священства, – прийміть заради майбутнього Ваших дітей, нашої Церкви і держави. Ми допоможемо Вам здобути знання, необхідні для служіння у Церкві Богу і людям”, – зазначається в дописі.