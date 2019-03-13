У Дніпрі вантажівка і позашляховик влаштували криваве ДТП

12 березня у Дніпрі на перехресті вулиць Іларіонівської і Буковинської зіткнулися позашляховик Great Wall і вантажівка. Від отриманих травм водій легкового автомобіля загинув на місці, двох пасажирів транспортного засобу забрала “швидка”.

ДТП сталося близько 21:10.

За попередньою інформацією, Great Wall їхав по головній вулиці Буковинській, а вантажівка рухалася по Іларіонівської. Удар припав на бік водія. Також у салоні автомобіля знаходилися чоловік і жінка. Їх доставили в міські лікарні № 6 і № 16 з підозрою на закриті черепно-мозкові травми.

Водій вантажного автомобіля не постраждав, але перебуває в шоковому стані.