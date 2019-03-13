У Києві на Троєщині підпалили зал з людьми

В ніч з 12 на 13 березня в Деснянському районі столиці сталася пожежа. Близько 23:20 на проспекті Генерала Ватутіна, 10, спалахнув кіоск «Суперлото».

В момент загоряння усередині знаходилися співробітники закладу. Вони встигли покинути приміщення, яке вигоріло повністю.

Попередньо, причиною події став навмисний підпал.

У згорілому кіоски знаходилися комп’ютери та меблі. Як повідомляють місцеві жителі, в кіоск «Суперлото» ходили, щоб грати на гроші в азартні ігри. За словами свідків, до МАФу підійшов чоловік у темному одязі та з чорним рюкзаком і кинув всередину якийсь предмет, який спровокував пожежу. Співробітники закладу встигли покинути приміщення, яке моментально охопили язики полум’я. На місце викликали рятувальників та патрульну поліцію.

Серед персоналу і відвідувачів ніхто не постраждав. А ось все обладнання «Суперлото» повністю згоріло. Пожежники винесли частина вціліла меблі і ліквідували загоряння. Після підпалу підозрюваний перебіг через проспект у бік заправки «КЛО» і зник у невідомому напрямку.

Поліцейські опитали свідків і взялися за пошуки невідомого чоловіка. Біля кіоску правоохоронці виявили елементи піротехніки РДГ-55 МЧ. Це димова граната, яка при дії може випромінювати язики полум’я. На місце прибули слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються.