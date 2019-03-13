Чоловік з ножем напав на 52-річну жінку в Дніпрі

8 березня, поки багато жителів Дніпра насолоджувалися святом, невідомий чоловік вирішив збагатитися за рахунок 52-річної жінки, яка йшла по вулиці.

Він вимагав у неї грошей, а почувши відмову, вдарив ножем. Свідки події відразу викликали на місце поліцію і швидку. Напад стався близько 21:00.

Медики госпіталізували 52-річну постраждалу в лікарню. Тим часом поліцейські, спільно з кінологами, кинулися на пошуки нападника і зуміли його затримати. Ним виявився 46-річний житель Дніпра, який раніше мав судимість. Затриманого чоловіка доставили в Шевченківське відділення поліції затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 (розбій). За скоєний злочин чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.