У Каліфорнії вирішили скасувати смертну кару

Губернатор підпише наказ сьогодні.

Губернатор Каліфорнії (США) Гевін Ньюсом підпише 13 березня наказ про введення мораторію на смертну кару в Каліфорнії, тим самим призначивши відстрочку для 737 осіб, засуджених до смертної кари.

За його словами, дія призупиняє будь-які подальші кари в Каліфорнії, поки він є губернатором. Але при цьому тільки виборці можуть скасувати смертну кару. У 2016 вони висловилися за застосування смертної кари на території штату.

У 2010 році була завершена модернізація камери виконання смертних вироків в Сан-Квентіні на суму 853 000 дол., але вона ніколи не використовувалася. Остання страта в Каліфорнії сталася 17 січня 2006 року, коли стратили 76-річну Кларенс Рей Аллен. З тих пір кари не проводилися.

Судовий мораторій на смертну кару діє з лютого 2006 року, коли федеральний суддя оголосив протокол про смертельних ін’єкціях в Каліфорнії неконституційним. Новий протокол виконання знаходиться на розгляді, але наказ про мораторій скасує його.

В останні кілька десятиліть громадську думку в Каліфорнії про страти різко змінилося. Тим не менш, в 2012 і 2016 роках каліфорнійські виборці відхилили пропозицію про скасування смертної кари.