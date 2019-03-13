Один з кандидатів в президенти зареєструвався на засідання в Раді і одночасно «висів на турніку» у Вінниці

Кандидат у президенти Юрій Бойко 1 березня зробив письмову реєстрацію на ранкове засідання Верховної Ради, а вже через годину був на зустрічі в спортивному клубі у Вінниці.

Про це повідомляє громадський рух «ЧЕСНО».

Зазначається, що 1 березня в 11:00 телеканал 112 вів пряму трансляцію зустрічі Бойко у Вінниці з тренерами українських збірних. Він обіцяв підтримувати спорт і трохи поподтягивался на турніку.

У той же час, всього на годину раніше Бойко зробив письмову реєстрацію на засідання парламенту. Також він зареєструвався і на вечірнє засідання. У той день у Верховній Раді був Година запитань до уряду.

«Нагадаємо, ст. 84 Конституції України передбачено, що народні депутати на засіданнях Верховної Ради голосують особисто», — зазначають активісти.