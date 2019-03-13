У Донецьку чоловік схожий на російського співака Газманова на концерті провалився під сцену

Інцидент стався на концерті в тимчасово окупованому місті, присвяченому Дню залізничника

Чоловік схожий на Газманова, якому заборонено в’їзд в Україну за підтримку політики агресії Кремля, під час виступу в тимчасово окупованому Донецьку провалився під сцену. Відповідне відео з’явилося в мережі 12 березня.

Концерт був присвячений Дню залізничника.

За попередньою інформацією, сцену зробили з прогнилих дощок, і вона не витримала ваги співака з РФ. Невідомо, чи був при цьому він травмований.

Родіон Газманов в Донецьку