У США обмежили службу в армії для трансгендерів

Кожен випадок буде розбиратися індивідуально.



Пентагон підписав меморандум, який вводить обмеження на службу трансгендерних людей в армії США.

Документ набуде чинності 12 квітня.

Нові правила заборонять трансгендерним людям проходити службу в армії, якщо їм потрібно гормональне лікування або операція. При цьому уточнюється, що кожен випадок буде розбиратися в індивідуальному порядку.

Президент США Дональд Трамп оголосив у липні 2017 року заборона служби трансгендерів в армії. Пізніше він прийняв рекомендації Пентагону, щоб обмежити заборону трансгендерами, які вимагають спеціального лікування.

Однак ряд судових позовів призупинив введення політики. Але Верховний суд США в січні скасував рішення суду нижчої інстанції, які заблокували цю політику, дозволяючи ввести її в дію.