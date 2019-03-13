Корупціонер Володимир Нідзельська. Чому керівництво МВС не помічає його на чолі Нацполиции?

Представники понад 10 громадських організацій вимагатимуть від керівництва МВС України відставки Володимира Нидзельского – начальника управління захисту економіки Національної поліції в Київській області. Сам Нідзельська в приватних бесідах стверджує, що отримав індульгенцію від вищих чинів МВС: хабарі і компромат закривають очі відповідальних за боротьбу з корупцією в поліції на беззаконня, яке щодня відбувається в Київській області при протекції Нидзельского.

Хто такий Нідзельська

Володимир Нідзельська – дуже заповзятливий правоохоронець. Як начальник управління захисту економіки Нацполиции в Київській області, має доступ до конфіденційної інформації і держтаємниці і, судячи з усього, вміло доступні дані використовує.

Володимир Нідзельська дуже любить машини престижних марок, нехай навіть після ДТП. Приміром, у 2017 році він купив підбитий LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2015 на американських номерах за $10 тис, хоча на ринку така машина після ДТП коштує не менше $20-25 тис. А дружині купив AUDI A6 приблизно за ті ж гроші. Вирішити питання з ціною вийшло банально просто. Митна вартість авто впала до мінімуму, коли проти керівництва Київської регіональної митниці порушили кримінальну справу. А імпортеру – компанії «СОЛДЕ Транс Копарт» – вистачило прикладу митниці, щоб зрозуміти: клієнт любить дуже великі знижки.

Перед цим у сім’ї у Нидзельского була TOYOTA LAND CRUISER 200 вартістю 800 тис. грн. Купівля та продаж цих, і ще 5 модних машин здійснювалася після розстрілів на Майдані, коли дуже багато людей вірили в те, що корупція назавжди залишиться в минулому.

У Володимира є квартира у Києві площею 103 кв. метри та ділянка 10 соток з шикарним будинком в Зазим’я Київської області.

Звідки гроші?

За українськими мірками, Володимир Нідзельська – людина не бідна. Його річний дохід – 111 тис. грн. Але цього явно не достатньо для такої гарної життя.

У всі часи робота торгових центрів була можлива за умови дружби з правоохоронними органами, а зараз без правоохоронців не обійтися, а у випадку з ДНР – ще і з ФСБ Росії. А маючи такі зв’язки, простіше вирішувати питання поставок продукції в ТРЦ, а простіше кажучи – контрабанди. З цього боку кордону Мірошниченко допомагають зять, з тією – «ополченці», що сидять на зарплаті у Кремля.

Щось капає Нидзельскому з Придністров’я, де «бізнесмен в погонах» буває 5-6 разів у році.

І чому ж він ще працює?

Відповідь на це питання дав сам Володимир Нідзельська. «Х.. мене хто звільнить! Я годую всіх на х.. зверху – від начальника департаменту до міністра. Але це все х…я! Питання в іншому – вони загрузли зі мною однією справою. У мене досить компромату на всіх – і на кума мого, а він людина не останній, і навіть на самого «не російської», – розповідав пристойно підпилий Нідзельська в одному з ресторанів на Пилипа Орлика поруч з МВС.

І що тепер?

Автор: Іван Потебчук