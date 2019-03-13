Фрідман став найбагатшим жителем Лондона

Михайло Фрідман

Співвласник «Альфа-Груп» Михайло Фрідман, стан якого становить $15 млрд, є найбагатшим жителем Лондона. У рейтингу міст з найбільшим числом найбагатших людей планети журналу Forbes, Фрідман змістив власника Access Industries Леонарда Блаватника.

За інформацією видання, 551 з 2153 найбагатших людей світу

проживають у десяти містах. Їх сукупний статок становить $2,3 трлн.

Найбільше мільярдерів, 84, проживає в Нью-Йорку. Їх

статки Forbes оцінив в $469,7 млрд. Нью-Йорк посідає перше місце п’ять років

поспіль, після того, як у 2015 році випередив Москву.

У десятку міст, в яких проживає найбільше число

мільярдерів, також входять:

Гонконг (79 мільярдерів із станом $355,5 млрд);

— Москва (71, $336,5 млрд);

— Пекін (61, $193,3 млрд);

— Лондон (55, $226 млрд);

— Шанхай (45, $110,7 млрд)

— Сан-Франциско (42, $109,2 млрд);

— Шеньчжень (39, $190,5 млрд);

— Сеул (38, $99,9 млрд);

-Мумбаї (37, $184,4 млрд).

Найбагатшим жителем Нью-Йорка Forbes назвав власника

інформаційного агентства Bloomberg Майкла Блумберга ($55,5 млрд), Москви —

акціонера Новатека і Сибура Леоніда Міхельсона ($24 млрд).

Всього в рейтингу цього року увійшли 2 153 мільярдера. Це на

55 менше, ніж у 2018-м. В топ-3 найбагатших бізнесменів потрапили виконавчий

директор Amazon Джефф Безос ($139,6 млрд), засновник Microsoft Білл Гейтс

($96,5 млрд), глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($82,5 млрд).

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Фрідман купив нафтогазову компанію в Мексиці. Також компанія «Альфа-груп» Фрідмана і Германа Хана веде переговори зі швейцарської Nestle про продаж IDS Borjomi International. Інтерес до компанії проявляють також і Coca-Cola.