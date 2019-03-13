Навколо скандального полігону в Ічні військові масово вирубують ліс

Шість місяців тому на військових складах в Ічні вибухнув один з найбільших арсеналів зброї. За даним фактом триває слідство, результати якого не розголошуються.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

По дорозі до військової частини скрізь можна спостерігати воронки. Шляхи охороняють піші патрулі. Виставлені таблички з попередженням про те, що йде заготівля лісу. Біля паркану арсеналів акуратно складний ліс-кругляк з дуба, граба і липи. Горить багаття. Помітивши журналістів, постовий пропонує поїхати, а на пропозицію загасити пожежу, відповідає, що він не пожежний.

У лісі – ще кілька вогнищ. Місцевий лісник Олексій розповів, що наказ вирубувати дерева віддали військові, зрубане віддають на продаж приватним фірмам. Через появу журналістів була викликана група швидкого реагування. Вона їхала більше години. Бійці і офіцери ЗСУ журналістів вивели з лісу, їм пояснили, що присутність журналістів біля тартака дуже небажано.

Досі військові живуть у наметах. Командир військової частини до знімальної групи не вийшов.

Тим часом у Мінекології пояснили, що військова частина межує з Ічнянським національним природним парком, а вирубка дерев там може бути тільки регламентованої і обмеженою. Зокрема, пожежозахисні смуги повинні бути 50 метрів, однак порушення очевидні. Посилаючись на держтаємницю, військові ситуацію не коментують.