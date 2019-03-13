Витягли з машини: у Полтаві затримали групу осіб, підозрюваних у розбої

12 березня у Полтаві затримано групу осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні замаху на умисне вбивство та розбійному нападі. Всі затримані — мешканці обласного центру віком від 19 до 38 років.

— Затримана група осіб, які обгрунтовано підозрюються у скоєнні низки тяжких і особливо тяжких злочинів, таких як замах на умисне вбивство і розбій, — зазначив начальник поліції Полтавської області Андрій Замахина.

Зараз фігуранти дають свідчення. Тривають слідчі дії. Поки поліція не повідомляє інших подробиць. На оперативному відео зафіксований момент затримання — підозрюваних вивели з автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon, державний номер BI 6324 CO. Сам автомобіль — 2007 р. в.