«За довіру треба боротися результатами. А не такими прес-релізами або нічними поїздками в Козин до бізнес-партнера Гладковського» — Бутусов

Просто якийсь ганьба. НАБУ дорікає журналістів «Наші гроші» в «маніпуляції»! Гей, хлопці, ви там відірвалися від реальності?!

По-перше, в жовтні 2017-го Бігус вперше зробив сюжет «Бронедрузі» про афери «Оптимумспецдеталь», і у вас на той момент запису розмов своїх співробітників з Рогозою вже були, і ви нічого не зробили для розслідування цієї ситуації і не дали їй оцінку! Через півтора року Бигусу передали ще й листування співробітників НАБУ та Рогози, яка у вас була вже раніше! Це тоді, в 2017-му, треба було виходити на брифінг, проводити службове розслідування, та інформувати про результати хоча б Громадська рада НАБУ. Чому ці елементарні речі не зроблено? Це ви маніпулюєте», а не Бігус. Ви були зобов’язані все це розслідувати і оприлюднити самі ще тоді!

По-друге, у справі є записи, які свідчать про можливу причетність групи співробітників НАБУ до корупційного злочину. Але за два роки з моменту отримання записів НАБУ цим записам ніякої процесуальної оцінки не дало. Забули чомусь, ну подумаєш, адже там лише йдеться про зв’язки з аферистами цілої групи співробітників НАБУ йдеться, куди поспішати? Там лише довідку видають, спілкуються з власниками фірм, які фігурують у розслідуванні… Це реально схоже на спробу приховування інформації! Це ви — правоохоронний орган, були зобов’язані зажадати всі ці дані по справі і розслідувати, а не Бігус. Розслідування замість вас Бігус зробив, який на відміну від вас не отримує зарплату з бюджету. Так ви зобов’язані сказати йому СПАСИБІ — він замість вас вашу роботу виконав! І ось коли Бігус викладає програму, НАБУ проводить службове розслідування ЗА ОДИН ДЕНЬ, і відразу ж говорить — хабарів ніхто не брав, Бігус маніпулює! А це, вибачте, як ви так швидко встановили, що Бігус маніпулює і хабарів ніхто не брав? Шляхом опитування в коридорі? Що вам заважало раніше так швидко провести розслідування, і результати повідомити хоча б Громадській раді? Чому ви це приховали від громадської ради, аудиторів? Це ж ПП, в якому замішані керівні працівники. Це ви самі маніпулюєте інформацією.

По-третє, справа лежить у НАБУ майже три роки, але обшуки починаються тільки через два тижні після виходу програми Бігуса, коли всі фігуранти вже давно попереджені, і знайти вже нічого неможливо. Цікаво, скільки коштує робочий час, який витрачено на цю показуху? Що знайшли? Чому не провели обшуків раніше?

По-четверте, усувати треба куди більш широке коло осіб. Внутрішню безпеку — хто мав доступ до матеріалів і не давав їм хід. Тих керівників, які не провели розслідування, і незрозуміло куди засунули листування на два роки.

По-п’яте, усвідомте, Бігус має повне право на свої жорсткі висновки, тому що ви самі своєю бездіяльністю дали йому повне право, і займіться своїми службовими обов’язками, вас цінують за прозору і професійну роботу, а не за ці жалюгідні і ганебні виправдання. За довіру треба боротися результатами. А не такими прес-релізами або нічними поїздками в Козин до бізнес-партнера Гладковського.