МАУ до кінця року планує купити три літака Boeing 737 MAX 8, від яких відмовляються в Європі

У вівторок, 12 березня, «Міжнародні авіалінії України» (МАУ, Київ) поповнили свій парк повітряних суден шостим літаком бренду Embraer — середньомагістральних узкофюзеляжным Embraer-195.

Повідомляється, що повітряне судно офіційно зареєстровано в Україні під номером UR-EMG. Літак буде експлуатуватися близькомагістральних і регіональної мережі МАУ і почне виконувати перші комерційні рейси вже в першій половині березня.

Новий літак ємністю 116 крісел має традиційну двокласну компонування салону — салони бізнес – та економічного класів.

«Embraer-195 UR-EMG — це перше надходження в рамках програми реінженірингу флоту МАУ в 2019 році. Цей тип повітряних суден дозволить авіакомпанії працювати більш ефективно, так як стане адекватною заміною літаків Boeing-737 «класичного покоління», повністю виведених з флоту МАУ в кінці минулого року», — зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

Як вважають в авіакомпанії, ця заміна буде особливо актуальна на внутрішніх рейсах, оскільки не всі регіональні аеропорти України поки що здатні приймати більш важкі і місткі літаки Boeing 737-800 «нового покоління».

Також в цьому році МАУ планує отримати другий Embraer 195 і як мінімум три літака Boeing 737 MAX 8.